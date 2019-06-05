Это порталу подтвердили разные источники и сам бывший спортсмен. Шуклин покинул спорт в 2016 году.

Серебро он завоевал на олимпиаде в 2012 году.

Если Международный олимпийский комитет (IOC) велит Шуклину вернуть награду, то об этом должен будет позаботиться Литовский национальный олимпийский комитет.

Вернуть придется не только медаль, но и полученную за нее государственную премию – 58 000 евро.

Такой прецедент уже был – из-за допинга титула чемпионки Европы 2010 года была лишена бегунья Живиле Бальчунайте.

По словам вице-министра образования, науки и спорта Корнелии Теснесите, с Шуклина скорее всего также попытаются взыскать премию.

Сам Шуклин своей вины не видит, он считает, что сомнение вызывает метод проверки образцов, кроме того, он просил проверить образец Б не в Лозанне, а в другой лаборатории.

– Что вы узнали получив результаты образца Б?

– Ответили, что результаты образца Б, такие же как результаты образца А. Никаких подробностей. Сложная ситуация, я понимаю, что в этой борьбе я один. Пока у меня нет официального решения, когда будет, можно будет что-то предпринять.

– Может, обратитесь в Спортивный арбитражный суд (CAS)?

– Я получил письмо с приглашением на дисциплинарную комиссию IOC или защищать свои интересы в CAS. Я узнал, что расходы на одно заседание в CAS могут составлять около 30 000 евро, кроме того, нужен адвокат, это вместе обойдется в 50 000 евро. Поэтому я выбрал дисциплинарную комиссию IOC. Меня опросили дистанционно.

Я рассказал о своей ситуации, представил свою версию.

Если нет денег, то о какой защите может идти речь. Кроме того, я ушел из спорта, остался один, без страховки.

Комиссия IOC меня выслушала, сказала, что все понимает, но не может оспаривать данные лаборатории. Я просил провести анализ в другой лаборатории.

Буду ждать ответ. Когда он будет, у меня будут две недели на обжалование. Попытаюсь обратиться к правительству, президенту Литвы, попросить о помощи. Сомнительно, что получу ее, ведь я уже завершил карьеру. Есть один вариант – продать квартиру.

–Если бы пришлось вернуть премии, стипендии, это отразилось бы на ваших финансах?

– Я не миллионер, если решат, что надо вернуть, конечно, верну. Если мне не поверят, отдам. Но с другой стороны, с неба я сейчас эти деньги не достану, составят график, верну из частями. Я никогда не занимался спортом ради денег.