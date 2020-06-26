Горячая линия коронавируса в Литве сокращает время работы

По данным Минздрава, с 1 июня волонтеры по этому номеру будут консультировать с 8 до 20 ч. ежедневно (сейчас с 8 до 23 ч.).
Волонтеры, медики, врачи скорой помощи консультируют по номеру 1808 людей, столкнувшихся с угрозой коронавируса.
По этому номеру надо звонить, если вы почувствовали симптомы COVID-19 – температуру, кашель, насморк и т.д. Если консультанты заподозрят коронавирус, они регистрируют звонящего в мобильный пункт или температурную клинику.
По этому номеру можно также получить консультацию по вопросу коронавируса, самоизоляции.
Горячую линию 1808 Минздрав открыл, чтобы снять нагрузку с Единого центра помощи - 112. Горячая линия в Литве работает с 13 марта.
С начала своей работы она приняла почти 467 000 звонков. Больше всего звонков – свыше 17 000 – поступило 12 мая (240 звонков в секунду). Звонивших консультировали больше 18 500 часов.
Всего по номеру 1808 консультации предоставляли 600 человек: волонтеры Литовского союза стрелков, специалисты делегированные администрацией Каунасского муниципалитета, врачи скорой помощи, диспетчеры, студенты и т.д.
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