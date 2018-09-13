"24 члена совета проголосовали за, против и воздержавшихся не было, решение утверждено", - объявил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Мэр подчеркнул, что горсовет пока не принимает решение о процессе импичмента, а решает только вопрос об обращении в суд, который даст правовую оценку собранной комиссией информации.

"Сегодня мы не говорим о процедуре импичмента. Сегодня мы примем решение обратиться в Главный административный суд (...) Сегодня только еще одна из промежуточных станций на пути этого долгого, сложного, но важного процесса", - сказал он, отметив, что решение суда горсовет должен будет уважать независимо от того, каким оно будет.

В. Титов предложил не рассматривать этот вопрос на заседании горсовета. Он сказал, что члены горсовета таким решением нарушают гарантируемую Конституцией свободу слова.

"Если вы полагаете, что выраженное мной мнение является нарушением присяги члена совета, значит, демократии пришел конец", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что В. Титов вправе иметь свое мнение и его выражать, однако каждый должен брать на себя ответственность за свое мнение.

Представитель СРЛ Татьяна Федотова сообщила, что фракция воздержалась от участия в этом процессе и не будет участвовать в нем и в дальнейшем.

Комиссия по импичменту В. Титову завершила работу в августе и предлагает горсовету обратиться в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ).

Если ГАСЛ придет к заключению, что член горсовета нарушил присягу, то решением, принятым большинством голосов двух третей горсовета он может лишиться своих полномочий.

"Мы видим, что есть данные (для обращения в суд - ред.). Если выразить саму суть, почему мы так считаем, то (...) одним предложением можно сказать так: принятые оккупационным режимом решения являются ничтожными с момента их принятия, потому что это оккупационный режим. Все мы, граждане Литвы, независим от наших взглядов, должны руководствоваться законами Литвы и принятыми ее судами решениями", - сказал возглавлявший комиссию вице-мэр Артурас Шульцас.

В отношении политика был инициирован импичмент после того, как он публично заявил, что А. Раманаускас-Ванагас убивал невинных мирных жителей.

В. Титов утверждает, что, говоря о командире партизан, он опирался на данные советского суда, и что его преследуют за выраженное им мнение. Он по-прежнему стоит на своей позиции.

Историки подчеркивают, что при изучении партизанского сопротивления советской власти в Литве нельзя опираться только на дела палачей партизан - КГБ, в которых большое количество недостоверных, очерняющих их утверждений.

Прокуратура начала досудебное расследование по поводу высказываний В. Титова.

Следующие выборы в муниципальные советы Литвы пройдут в начале 2019 года.