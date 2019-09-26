Забудьте в Англии о шаверме, хот-догах и бургерах. В этой стране есть свой популярный фастфуд - Fish&Chips.

Грейт-Ярмут, Ханстантон, Кинг Линн, Кромер, Дувр, Брайтон, Ипсуич – все эти английские города находятся на побережье и в них живут большие общины литовцев.

Все эти города попадают в список мест, где можно отведать самый лучший вариант блюда Fish&Chips. Ведь у моря рыба всегда свежая и качественная. Кроме того, здесь за это блюдо вы заплатите меньше, чем Лондоне, Манчестере или Ливерпуле.

Возможно, даже сами эмигранты из Литвы не знают, какое сокровище они могут найти в городе, в котором обосновались.

Журналист отведал это блюдо в Ханстантоне в кафе Five Frying Fish, которое с виду напомнило обычную столовую, у кассы стояла очередь. На обед они получили большой кусок трески в хрустящем тесте, картошку фри с уксусом и солью.

Живущие в Англии литовцы едят это блюдо намного чаще, чем цеппелины. Это к тому же намного дешевле, чем блюда в ресторанах литовской кухни. Цеппелины у них - на праздник, а рыба с картошкой - на каждый день.

За право называться родиной этого шедевра английской кухни до сих пор борются Лондон и Ланкастер. Его история корнями уходит в 1860 год.

Обычно Fish&Chip называют самой дешевой едой в Англии. Стоимость порции колеблется в пределах 3-8 фунтов стерлингов. Все зависит от города и его части, где находится кафе. Чем проще забегаловка - тем дешевле.

В более роскошных местах к картошке и рыбе подают маринованные огурцы, яйцо или лук.

Масло, в котором жарят картошку и рыбу, потом используют для производства экологического горючего для автобусов.