Забудьте в Англии о шаверме, хот-догах и бургерах. В этой стране есть свой популярный фастфуд - Fish&Chips.
Грейт-Ярмут, Ханстантон, Кинг Линн, Кромер, Дувр, Брайтон, Ипсуич – все эти английские города находятся на побережье и в них живут большие общины литовцев.
Все эти города попадают в список мест, где можно отведать самый лучший вариант блюда Fish&Chips. Ведь у моря рыба всегда свежая и качественная. Кроме того, здесь за это блюдо вы заплатите меньше, чем Лондоне, Манчестере или Ливерпуле.
Возможно, даже сами эмигранты из Литвы не знают, какое сокровище они могут найти в городе, в котором обосновались.
Журналист отведал это блюдо в Ханстантоне в кафе Five Frying Fish, которое с виду напомнило обычную столовую, у кассы стояла очередь. На обед они получили большой кусок трески в хрустящем тесте, картошку фри с уксусом и солью.
Живущие в Англии литовцы едят это блюдо намного чаще, чем цеппелины. Это к тому же намного дешевле, чем блюда в ресторанах литовской кухни. Цеппелины у них - на праздник, а рыба с картошкой - на каждый день.
За право называться родиной этого шедевра английской кухни до сих пор борются Лондон и Ланкастер. Его история корнями уходит в 1860 год.
Обычно Fish&Chip называют самой дешевой едой в Англии. Стоимость порции колеблется в пределах 3-8 фунтов стерлингов. Все зависит от города и его части, где находится кафе. Чем проще забегаловка - тем дешевле.
В более роскошных местах к картошке и рыбе подают маринованные огурцы, яйцо или лук.
Масло, в котором жарят картошку и рыбу, потом используют для производства экологического горючего для автобусов.
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