Председатель Литовского альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас сказал, что это одна из тысяч историй, доказывающих, что литовские работодатели не считаются с мигрантами из третьих стран.

Глава компании Avima Владимир Зинко утверждает, что бывший работник вел себя нечестно. "Он не сдал накладные (CMR), шантажировал ими", – сказал Зинко.

Киселов рассказал DELFI, что первый раз поехал работать в Европу год назад.

"Тогда я работал водителем автобуса в польской компании, а потом стал управлять фурами, поскольку график работы более приемлемый, можно отдохнуть", – сказал он.

42-летний отец двоих детей сказал, что о компании Avimа узнал от своего соотечественника.

"Раньше я фурами не управлял, но у меня были права. Эта компания подошла, поскольку немногие принимают водителей без опыта", – объяснил Киселов.

Он приехал в Литву 2 октября 2019 года. После 5-дневных курсов отправился в свой первый рейс.

"Я работал в порту бельгийского Генте на хорошем Mercedes Benz Actros", – рассказал он о первом месяце работы. Проблемы начались в ноябре, когда поменяли маршрут на – Бельгия-Франция-Нидерланды.

"Я получил другую машину, в ней не работала автономная печка, поэтому я все время мерз, не мог приготовить еду. Кроме того, тахограф не прошел ежегодный контроль, у машины не было действующего техосмотра", – сказал собеседник.

Мало того, работодатель стал упрекать Киселова в том, что он не укладывается в сроки.

"Почему не укладывался? Надо было заправлять машину, ждать по несколько часов, пока мне на карту переведут деньги", – сказал мужчина.

"В документах сказано, что зарплата Киселова - 750 евро "на бумаге" (около 507 "на руки"). Однако он утверждает, что ему обещали платить 55 евро в день.

"За первый месяц я получил 1100 евро", – это за 20 дней, сказал он.

Однако за ноябрь, по словам Киселова, 4 декабря ему перевели всего 100 евро. Билет на автобус до Киева стоит 50 евро, а все еще надо что-то есть.

Киселов обратился к Цузанаускасу.

"Этот человек позвонил мне в 21–22 ч. Он тогда, кажется, был в Нидерландах", – рассказал DELFI Цузанаускас.

Киселов сказал, что хочет уйти из Avismа и что у него почти нет денег.

"Я вспомнил, что голландский профсоюз нам говорил, что у них есть служба, которая расценивает такие действия как торговлю людьми. Одно дело - условия работы, другое -когда работники вовремя не возвращаются домой.

Они приезжают, расспрашивают, чтобы убедиться, что все так и есть. Тогда накладывают арест на автомобиль, работника возвращают домой. Сама организация подает на компанию в суд. Для них это - торговля людьми. Я думаю, это справедливо", – сказал Цузанаускас.

Он заметил, что Киселова опросили в Нидерландах, потом он еще сколько-то ездил и вернулся в Литву.

"Мы встретились в Каунасе в субботу поздно вечером. Он сказал, что в воскресенье снова должен ехать работать в Европу. Офис откроется только в понедельник. Ночевать ему было негде, негде поесть и т.д. У него было 70 евро. 50 - на дорогу домой, 20 на еду на пять дней. Не было возможности заплатить за гостиницу.

Он сказал, что знает, как все будет. Он придет в понедельник и представит документы. Не факт, что его сразу примут. Зарплату они начисляют в течение недели, а для него ожидание, это деньги. Это не единичный случай. Я знаю, что казахи и таджики по три недели сидят и ждут. Сидят в Литве голодные. Все это происходит здесь и сейчас", – рассказал DELFI Цузанаускас.

Киселов рассказал, что место ночлега ему помогла найти директор ПУ "Центр по борьбе с торговлей и использованием людей" Кристина Мишинене.

"В Украину я вернулся с 3 евро", – сказал он. Цузанаускас сказал, что к нему обратился уже третий бывший работник компании Avima.

"Если они не подчиняются работодателю, присылают другого водителя, а того выбрасывают из машины со всеми вещами. Как вернешься домой - твое дело. Одного выбросили у французско-бельгийской границы, сказали: "Сядь на автовокзале, будет прямой автобус до Каунаса, за 20 евро доедешь". Другого выбросили в Германии", – рассказал он.

Владельцы международной компании, находящейся в Каунасе - украинцы.

По данным центра регистра, акционеры Avimа - Ольга Андреева и Владимир Сивак. Директор компании - Зинко. По данным 2018 года, у компании было имущество на сумму 570 446 евро, а чистая прибыль составляла 25 евро.

По данным "Содры",30 декабря 2019 года в Avima было 56 работников, которые в ноябре получили среднюю зарплату в размере 706,56 евро (около 483 евро "на руки").

Зинко сказал, что помнит Киселова.

"Он не сдал накладные (CMR), шантажировал ими, – сказал Зинко. – Я заметил, что обращусь в полицию, заявлю, что он украл документы".

В договоре с Киселовым сказано: "Расчет производится только после того, как работник представит все связанные с работой документы (CMR, акты о передаче машины, отчет о пополнении топлива и др. документы, связанные с командировкой)".

Зинко сказал DELFI, что Киселов во время рейса повредил автомобиль клиента.

"Потом послал на**ер и т.д.", – заметил он.

Киселов утверждает, что требует, чтобы Avimа полностью рассчиталась с ним. Потом он намерен снова ехать на заработки в Польшу или Литву.