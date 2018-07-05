Точно ли после таких перемен зарплата доцента стала выше зарплаты водителя? Такой вопрос поднял представитель организации "Последний приоритет" доцент Антанас Кайрис.

В фейсбуке он представил сравнение зарплат водителей и доцентов ВУ.

"Зарплата доцента уже сравнялась с зарплатой водителя", – сказал ректор ВУ Артурас Жукаускас. После его слов в социальной сети и появилась дискуссия, посвященная этому вопросу.

Кайрис сравнил самую низкую и большую зарплату, которую водителям предлагают в объявлениях о свободных вакансиях. Самую небольшую зарплату ("на бумаге") предлагают водителю пекарни – 500-600 евро (данные CV Market). Требования: права категории Б (стаж 2 года) и владение литовским языком, опыт водителя - плюс.

Самую высокую зарплату предлагают водителю большегрузных машин в ЗАО Esona (данные skelbiu.lt). Характер работы – 6 недель в командировке, 2 – отдыха. Опыт, подтверждение квалификации. Зарплата – 3050 евро.

Эта сумма больше чем в три раза превышает зарплату профессора ВУ (если он не получил особый статус профессора).

По словам Кайриса, зарплата доцента "неконкурентоспособная". "Зарплата высококвалифицированного ученого, который может вести литовскую науку вперед, вводить инновации важные для Литвы и повышающие ее конкурентоспособность в мире, который воспитывает новое поколение ученых и практиков в лучшем случае колеблется в пределах средней, а зачастую бывает и ниже", – сказал Кайрис.

По его словам, это отражение всех зарплат общественного сектора. "Зарплаты в секторе образования, здравоохранения, социальной защиты абсолютно неконкурентоспособны, – сказал доцент ВУ. – Именно поэтому лучшие специалисты, если могут, выбирают частный сектор".

За последний год зарплата работников ВУ увеличилась на 20%, но, по словам Кайриса, это ощутимых результатов не принесло.

Он также заметил, что подготовленная налоговая реформа ничего хорошего не принесет: "Мы сожалеем, что по-прежнему курс взят на обнищание публичного сектора, вместо того, чтобы его укреплять и побуждать".

"Часто доцент в вузе получает даже немного меньше, чем в среднем водитель или представитель иной специальности, которым не нужна такая высокая степень для выполнения его работы", – сказал DELFI глава отдела ВУ по связям с общественностью Эрвинас Спудис.

Он прибавил, что "никто не хочет вносить вражду между работниками этих секторов, все работники нужны и их должны должным образом оценивать". "Но мы хотим сказать, что работники, которым нужна высокая квалификация, должны получать адекватную зарплату. Нынешняя ситуация финансирования образования и высшего образования обуславливает небольшие инвестиции в образование, с подобной ситуацией сталкиваются и другие государственные секторы", – сказал Спудис.

По его словам, служебная зарплата профессора сейчас увеличена с 1200 до 1420 евро, доцента – с 948 до 1120 евро, ассистента с докторской степенью с 756 до 899,6 евро, ассистента и младшего научного сотрудника с 600 до 714 евро, лектора с докторской степенью с 711 до 832,1 евро, лектора без докторской степени с 571 до 668,7 евро. Он заметил, что это зарплаты без надбавок. Кроме того, в ВУ ввели специальную степень профессора, представители которой в зависимости от коэффициента могут получать зарплату от 1800 до 3600 евро.