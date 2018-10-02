"Все люди здоровы, они на пароме, паники нет, пострадавших нет. Проводится спасательная операция", – сказал BNS начальник Центра координирования спасения на море Евгений Валиков.
По словам офицера, литовская сторона выслала на место происшествия военный вертолет и военные корабли.
Литовское радио сообщало, что операция будет непростой, поскольку на море прогнозировали бурю.
В 21.15 ч. сообщили, что операция по спасению парома проходит успешно. После 21.30 ч. паром Regina Seaways вошел в Клайпедский порт.
Как сказал BNS пресс-атташе министра внутренних дел Каролис Вайткявичюс, Департамент противопожарной охраны и спасения готов принять пассажиров в ночь на среду в Клайпеде.
"Департамент информировал самоуправление, что в случае необходимости разместит и предоставит питание пассажирам в Клайпеде. Поскольку ветер сильный, неясно, когда паром войдет в порт, но пожарные готовы помочь", - сказал Вайткявичюс.
По его словам, действия согласовываются с самоуправлением Клайпеды, другими службами.
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас говорит, что связался с командованием ВМС и руководством паромной компании DFDS Seaways – по его словам, не исключается, что эвакуация пассажиров может проводиться и вертолетами. По его данным, пожар повредил системы освещения, подачи электричества - сейчас паром получает электроэнергию от резервного дизельного генератора.
"Разумеется, долго находиться в таких довольно сложных условиях для людей затруднительно. Важно, что люди не на палубе и могут находиться внутри", - сказал BNS мэр.
По его словам, службы взвешивают риски, каким образом доставить пассажиров на берег, потому что прогнозы погоды не благоприятствуют эвакуации.
"Сейчас следует взвесить, какой риск больше - буксировать (паром) в неблагоприятных погодных условиях или пытаться снять людей с палубы, доставить их по воздуху в Клайпеду, искать решения, где их разместить, как согреть, предоставить медицинскую помощь, если нужно", - сказал он.
"Я сказал, что мы по мере возможностей готовы помочь", - добавил Грубляускас.
Инцидент на пароме Regina Seaways, который шел из немецкого Киля в Клайпеду с более чем 300 пассажирами на борту, произошел примерно в 110 километрах от Клайпедского порта. По словам представителей компании, когда в машинном отделении произошло задымление, двигатели парома автоматически отключились. На место происшествия направлены вертолет AS-365 Dauphin ВВС Литвы, четыре корабля ВМС, к проведению вероятной спасательной операции готовы еще два вертолета.
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