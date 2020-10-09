Google: с ростом числа заражений коронавирусом жители Литвы стали реже ходить в магазины

Невзирая на это, показатель перемещения людей в офисы сейчас является самым высоким с начала карантина в марте, свидетельствуют данные о мобильности населения Google.

"Цифры свидетельствуют, что с начала этого года средний еженедельный поток населения в торговые центры и рекреационные объекты сократился до минимального уровня с середины июня", – отметил BNS экономист SME Finance Александр Изгородин.

Статьи по теме: Google: коронавирус не оказывает большого влияния на мобильность людей в Литве

С 28 сентября по 4 октября, по сравнению с 3 января – 6 февраля поток населения в этих объектах сократился на 22,6%. А в первую неделю сентября он был меньше на 13,6%.

"Похоже, что люди достаточно серьезно восприняли угрозы COVID-19 и уже начали реже посещать торговые центры с тем, чтобы снизить риск заражения вирусом", – сказал экономист.

По его словам, сократившиеся потоки могут ухудшить торговую статистику, однако сентябрьские опросы потребителей показали, что они оценивали свое финансовое положение лучшим образом с начала года, и у них есть возможности для покупок и потребления.

Между тем потоки в общественном транспорте также сокращаются. В первую неделю сентября они были на 4,6% меньше, чем в начале года, а с 28 сентября по 4 октября – уже на 9% меньше.

"Часть жителей, вероятно, реже стала пользоваться общественным транспортом и больше пользоваться автомобилями – своими личными или такси", – сказал А. Изгородин.

Однако он отметил, что, невзирая на рост числа заболеваний, жители продолжают активное возвращение в офисы. В конце сентября – начале октября средний поток в офисы был лишь на 2,1% меньше того, что был в начале года, и это лучший показатель с момента введения карантина.

"Невзирая на значительный скачок заболеваний COVID-19, все больше и больше работников в Литве возвращаются в офисы. Похоже, что часть из них устала от работы в удаленном режиме и соскучилась по общению с коллегами и клиентами", – сказала А. Изгородин.

Данные Google свидетельствуют о том, что мобильность людей в Литве в первые недели карантина значительно сократилась.