- Какой был твой первый велосипед и первое падение?

- Мой первый велосипед… (задумчиво) я получила в наследство от одного из моих братьев, у меня пятеро братьев и одна сестра. Велосипед был большой, жесткий, больше подходил для мальчишки, чем для девчонки. Как сейчас помню, седло у него было поднято довольно высоко, поэтому мне приходилось почти что сидеть на раме, а седло постоянно колотилось мне о спину. Не дай Боже на дороге встретилась ямка, седло больно лупило по спине. Вот такие вот воспоминания (смеется). Будучи ребенком я очень много времени проводила с друзьями и подружками на свежем воздухе. Дом моих родителей находится на Антакальнисе (район Вильнюса - DELFI), на холмах около Саулетекё, почти деревня около городской окраины.

- Как ты считаешь, ты городская или деревенская девушка?

- Деревенщина (звонко смеется)! Хотя я обожаю города, но деревню я люблю больше: чистый воздух, цветы на лугах и многое, многое другое.

- Каково это расти в большой семье и быть самой младшей?

- Поскольку я была самой младшей, когда я подросла, практически все братья кто женился и ушел из дома, кто нашел работу и начал самостоятельную жизнь. Другое дело, что у меня ни в семье, ни среди родственников никто чересчур не увлекался спортом и не был профессиональным спортсменом. Сейчас в родительском доме никого из нас не осталось, быть может один из братьев вернется вместе с женой к родителям…

- Сегодня ты известная велосипедистка, спортсменка. О чем ты мечтала тогда?

- Честно говоря, я никогда не мечтала, не думала о велоспорте, моей мечтой был теннис. Но учиться теннису на Литве очень дорого, моя семья не могла себе позволить платить за тренера по теннису, поэтому теннисисткой тогда я так и не стала.

Катажина Сосна с близкими после финиша на чемпионате Литвы

- Как ты попала в велоспорт?

- Когда я была в седьмом классе на уроке физкультуры к нам в школу пришла тренер из спортивной школы по велоспорту в Новой Вилейке (район в Вильнюсе - DELFI), она искала детей, которым бы хотелось попробовать свои силы в велоспорте. Лично я на рассказы о спорте отреагировала спокойно и даже с дозой недоверия, у меня тогда были очень большие проблемы со здоровьем. Я росла очень быстро, а сердце – нет, поэтому врачи не разрешили мне на уроках физкультуры бегать, запретили напрягаться. До сих пор помню слова, которые нам сказала тренер, когда мы пришли на первые занятия: вас здесь так много, дай то Бог, чтобы хоть одна продержалась до конца. Сколько нас было? Кажется, 10 –12 девочек, из них до конца осталась только я. Первое время тренеры относились ко мне снисходительно – знали, что у меня проблемы со здоровьем. Но я не сдавалась и, хотя до Новой Вилейки из родительского дома на Антакальнисе приходилось добираться почти час, упрямо ездила на занятия.

- Первый год был тяжелым?

- Да, очень, но несмотря на расстояние от дома до спортивной школы и проблемы со здоровьем, мне удалось выдержать, а тренер стал относиться ко мне серьезнее. Потом, естественно, было легче, но мы тренировались каждый день по несколько часов в сутки. Даже по выходным дням нельзя было делать перерыв. Особенно тяжело пришлось в двенадцатом классе, надо было готовиться к выпускным экзаменам в школе и помногу часов тренироваться в спортшколе. Мне приходилось вставать в пять утра, чтобы вовремя попасть на уроки в средней школе в Эглишкес (сейчас гимназия имени Яна Боско). После уроков я мчалась уже в спортивную школу на тренировки, с которых домой возвращалась часов в девять, десять вечера. Часик отдохнешь и с одиннадцати, почти ночью, садишься делать домашнее задание, за которым проходит еще пару часов. Сон в час или два ночи, а в пять утра снова подъем.

- А как твое здоровье, оно не стало помехой?

- Нет, во время очередного обследования, когда мне исполнился 21 год, врачи заявили, что с сердцем все в порядке. Благодаря спорту я смогла победить болезнь, натренировать сердце и превратится в здоровую девушку.

- Каким был твой первый тренер?

- Моим первым тренером был Гедиминас Кастанаускас, мне с ним очень повезло, он всегда обо мне и других девочках заботился как мог, старался помочь.

Катажина Сосна тренером Гедиминасом Кастанаускасом

- Что сказали твои родители, когда ты объявила о том, что будешь заниматься велоспортом?

- Моя мама до сегодняшнего дня спрашивает – зачем мне это все? “Ты ведь мучаешься, устаешь, падаешь, можешь ведь пораниться, эксплуатируешь свой организм“, – вот такие вот мамины слова. Всяко бывало, близкие скептически относились к моей идее стать велогонщицей. Мама иногда даже говорила: вот ты тренируешься, мучаешься, а когда будет чемпионат Европы или мира, тебя туда не возьмут, потому что ты полька. На это я всегда отвечала, что на чемпионаты берут, не по национальному признаку, а самых, самых лучших, и я такой буду! Учителя тоже иногда спрашивали, зачем мне нужен велоспорт.

- У нас в Литве часто любят обвинять друг друга в дискриминации. Поляки и русские обвиняют литовцев, литовцы точно такие же претензии выдвигают по отношению к полякам и русским. Тебе довелось встретиться с таким явлением, как дискриминация по национальному признаку?

- Никогда, хотя у меня было множество ситуаций, в которых я могла бы ее почувствовать. - -

- Например.

- Пожалуйста: я закончила школу на польском языке, училась в спортивной школе по велоспорту на литовском языке, университет я закончила тоже на литовском, большинство моих коллег по спортивной команде были литовцами, и все они были отличными парнями и девушками. В спортивной школе, все мы - и литовцы, и русские, и поляки - дружили, тренер с нами общался и на русском, и на литовском.

- На польском?

- Нет, польского он не знает.

- Раз уж мы начали говорить о политике, поскольку ты живешь и работаешь в Италии, то на внутренние внутриполитические дрязги Литвы можешь посмотреть с совершенно другой перспективы. Почему русским, полякам и литовцам иногда трудно найти общий язык?

- Мне кажется, что большая часть проблем наших общин в Литве начинается потому, что мы или не общаемся друг с другом, или делаем это сквозь зубы. Мы стремимся решать свои проблемы сами, но ведь намного проще высказаться, посоветоваться, найти общую точку соприкосновения.

- Как сейчас обстоят дела в спортшколе?

- Мне кажется, что хуже, чем когда я там училась: меньше спонсоров, правительство тоже дает меньше денег. Там предпочитают финансировать такие перспективные, по их мнению, виды спорта, как баскетбол. Мне кажется, что большую помощь должна была бы оказывать спортивная федерация, но ее чиновники утверждают, что до сих пор денег на обучение молодых спортсменов ушло масса, а они практически все из спорта ушли. В принципе, сейчас в мировом горном велоспорте из Литвы только я и еще одна девушка, но поскольку у нее родился ребенок, то осталась я одна. В шоссейной дисциплине велоспорта ситуация чуточку лучше – там то ли две, то ли три девушки из Литвы.

Так или иначе, в результате у детей из более небогатых семей меньше шансов на то, чтобы пробиться так, как это в свое время далось мне. Я прекрасно помню, как я начинала, как мне было нелегко, поэтому по мере возможности стараюсь помогать будущим спортсменкам. Так, например, мне удалось помочь всем воспитанницам школы с летней и зимней формой.

- Уже долгое время выступаешь за итальянские команды. Почему не за литовские?

- К сожалению, у нас в стране нет команд нашего уровня, поэтому все велогонщики, кто хоть что-то собой представляет, выступаем за иностранные команды. Другое дело, что у нас в Литве очень часто отношение к спортсменам, как к пресловутому лимону, который нужно жать и жать, пока не выжмешь досуха. В иностранных командах, чаще всего к спортсмену относятся как к человеку, которого надо уважать.

- У тебя есть свой секрет, благодаря которому ты побеждаешь в гонках?

- Саму себя превозмогать я не люблю, да и не получается у меня так. Поэтому, чтобы победить в велогонке мне нужно хорошее настроение и чтобы у людей вокруг меня тоже все было хорошо.

Катажина Сосна

- Как выглядит, глазами самого велосипедиста, велогонка изнутри?

- Во время гонки требуется сохранять рассудок и точно рассчитывать свои силы. Многие велогонщики резко рвут со старта вперед, у таких силы заканчиваются обыкновенно к середине гонки.

- У тебя есть свое прозвище среди коллег по команде, конкурентов и фанов?

- Да, (снова улыбается, но на это раз улыбка холодная), меня наградили прозвищем "тигрица", но на самом деле я очень спокойная и хладнокровная. В бой за место в гонке вступаю только тогда, когда считаю, что у меня есть шанс атаковать и победить.

- Что делает "тигрица" в команде?

- В этом году я была капитаном.

- Мужчины-велогонщики тебя слушались?

- Почему они должны были бы меня не слушаться? Мужчины и девушки соревнуются в своих категориях, поэтому, во-первых, нам нечего делить, а во-вторых, я больше выиграла соревнований, чем они. Правда, окольными путями до меня дошло, что один знаменитый спортсмен, который присоединился к нашей команде в этом году, говорил, что женщина им командовать не будет. Видимо, чтобы самовыразится стал опаздывать на мероприятия, что сказалось на его результатах. Поэтому ему пришлось самому взяться за ум и подтянуться до уровня остальных.

- Есть внутри командная конкуренция?

- В нашей нет, мы как-то сумели найти общий язык, в некоторых других, особенно, где большинство участниц женщины, отношения могут быть очень тяжелыми. Не знаю почему, но, как правило, в женских коллективах конкуренция гораздо более острая, нежели в мужских.

Катажина Сосна

- Тебе никогда не хотелось уйти из велоспорта?

- Я пять лет провела в итальянской команде Vaiano, которая специализировалась по шоссейным велогонкам. И в самом конце настолько устала, что хотелось все бросить и искать себя в чем-то другом. К счастью, я получила приглашение от команды по горному велоспорту, маунтин-байкингу Torpado-Südtirol, и так нашла свое признание.



- Кстати, время от времени в прессе пишут о том, что спортсмены любят расслабиться после матча или гонки, особенно СМИ смакуют рассказы об оргиях баскетболистов НБА или футболистов из Европы. Как с оргиями и алкоголем обстоят дела у велогонщиков?

- Насколько мне известно, никак. Во время сезона мы придерживаемся строгого режима, велогонщики прекрасно понимают, что если мы будем пьянствовать по вечерам, то на следующий день о серьезных результатах можно практически забыть. Конечно мы можем расслабиться, когда заканчиваются соревнования в конце года, чуточку выпить, но не напиваться.

- То есть строгий режим, нагрузка, дисциплина – как все это сказывается на организме?

- Спорт требует внимания, нужно внимательно следить за тем, как организм реагирует на нагрузку. Лично в моем случа благодаря спорту удалось преодолеть болезнь сердца.

- Как долго собираешься продолжать спортивную карьеру?

- Буду участвовать в большом спорте до тех пор, пока смогу добиваться результатов, если их не будет, значит, сигнал - со спортивной карьерой пора прощаться. Моя большая мечта - победить в чемпионате мира.

- У тебя есть молодой человек?

- Да, у меня есть мой велосипед. Мой распорядок дня практически не оставляет мне свободного времени. Рано утром надо идти на тренировку, после обеда - на работу, вечером я прихожу домой настолько усталая, мне уже ничего практически не хочется, только отдыхать и спать. Основа моей жизни — это режим и тренировки, я должна быть ответственной и перед собой, и перед коллегами по команде.

Катажина Сосна

- То есть, ты не только занимаешься велоспортом, но и работаешь?

- Я работаю на фабрике Cicliesperia в Италии, которая занимается производством велосипедов. Это очень большая фабрика, где производятся такие велосипедные марки, как Torpado (горный велосипед), Fondriest (шоссейный), Carratt и другие.

- В заключение, могла ли бы ты рассказать о финансовой стороне. Сколько может заработать велогонщик?

- Прежде всего зависит от результатов. Моих в Литве мне хватило на то, чтобы в 18 лет съехать из родительского дома, снять квартиру и оплатить учебу в университете. Что же касается нынешнего периода моей жизни, я бы не хотела говорить, сколько я зарабатываю. Могу только сказать, что я не бедствую и могу позволить себе несколько раз в году отдохнуть в теплых краях, помочь своим родителям. Тем не менее, спортсмены в горном велоспорте зарабатывают, по сравнению с другими видами велоспорта, не слишком много.