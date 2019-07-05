"Дополнительную полосу оборудуют за счет зеленой зоны, которая находится в правой части кольцевого перекрестка, далее дополнительная полоса будет соединятся с проспектом Конституциёс, на котором на две части поделят широкую автобусную полосу, а одну из полос выделят для автомобилей, которые въехали на проспект с ул. Гележинё Вилко. Потом эти автомобили из второй полосы должны будут перестроиться в третью, поскольку у ул. Линкмяну вторая полоса сливается с первой, по которой может ехать только общественный транспорт. Появится новая вертикальная и горизонтальная разметка", – сообщается в проектных предложениях.
Для оборудования дополнительной полосы придется перенести столбы, поддерживающие троллейбусную контактную сеть, электрические провода и другие сети. Технические параметры проекта:
адрес – реконструкция участков ул. Гележинё Вилко и проспекта Конституциёс;
продолжительность участка – ~150 м;
число полос – 3 (оборудуют дополнительную полосу);
проект развивает Вильнюсская мэрия;
проектные предложения предложило ЗАО Skaitmeninis lapas,
глава проекта Аушра Бикялите.
Представители общества могут представить свои замечания и предложения до 18 июля по эл. почте info@digleaf.lt. Публичное рассмотрение проекта состоится 18 июля, в 17.00 ч. в здании мэрии на пр-те Конституциёс в зале номер 244.
Головная боль вильнюсцев скоро закончится: на проспект Конституции можно будет выехать, минуя кольцо
Многие водители ругают кольцевой перекресток у бывшего...
В столице Литвы открыт возрожденный легендарный фонтан (5)
У здания Театра оперы и балета в литовской столице был...
"Содра" послала весть 45 000 жителей Литвы: вы можете лишиться денег (1)
Не все жители Литвы , которые болели и получили...
Суд ЕС поддержал Литву в деле ограничения российского телевидения (121)
Литовская комиссия по радио и телевидению сочла, что...
TOP новостей
Литовских интернет-провайдеров обязали блокировать популярный веб-сайт (6)
Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил обязать...
В Литве открылась первая гостиница сети Hilton (2)
5 июля в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса открылась...
Головная боль вильнюсцев скоро закончится: на проспект Конституции можно будет выехать, минуя кольцо
Многие водители ругают кольцевой перекресток у бывшего...
"Содра" послала весть 45 000 жителей Литвы: вы можете лишиться денег (1)
Не все жители Литвы , которые болели и получили...
В столице Литвы открыт возрожденный легендарный фонтан (5)
У здания Театра оперы и балета в литовской столице был...