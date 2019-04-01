Этим двум кандидатам и предстоит встретиться во втором туре выборов, но голосование в воскресенье выиграл В. Зеленский, а П. Порошенко остался вторым, показали промежуточные результаты и экзитполы.

Как информировал BNS представитель Избирательной комиссии Микола Дзядин, за П. Порошенко в посольстве Украины в Вильнюсе проголосовало 165 человек - 35% всех пришедших проголосовать в посольстве граждан Украины.

В. Зеленского поддержали 127 человек или 29% избирателей, на третьем месте - бывший министр обороны Анатолий Гриценко с 45 голосами (около 10%).

Занявшая третье место по результатам выборов в Украине Юлия Тимошенко в Вильнюса оказалась на шестом месте. За нее проголосовало 15 избирателей (3%).

В 2014 году на выборах президента Украины в Литве проголосовало 177 граждан Украины.

На выборах в этом году для голосования зарегистрировалось более 3 тыс. человек, но пришло голосовать более 500, но у некоторых не было необходимых документов или они не зарегистрировались заранее.