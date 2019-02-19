Об этом сообщило в фейсбуке генеральное консульство Литвы в Лос-Анджелесе.
Литовское гражданство предоставлено Р. Ли в понедельник.
"Поздравляем новую гражданку Литовской Республики Руту Ли" - написано в аккаунте генконсульства. - Одна из самых известных в мире актрис литовского происхождения, у которой есть звезда на голливудской "Аллее славы", всегда гордилась своим литовским происхождением. Она до сих пор прекрасно говорит по-дзукийски, а первую роль в Голливуде получила, станцевав литовскую польку".
Рута Ли родилась в Канаде, с 1948 года живет в США.
Во время приезда в Литву в июле 2016 года актриса сказала журналистам, что мечтает иметь литовский паспорт. Она сказала, что если получит литовский документ, то у нее будет три паспорта.
Р. Ли 82 года. У нее около ста ролей в кино.
Президент Валдас Адамкус в 2006 году наградил Р. Ли Рыцарским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".
Regitra: полученные в Англии водительские права будут обмениваться в прежнем порядке
Если до намеченного дня выхода Великобритании из...
ГНИ ограничивает возможность регистрации чеков для участия в лотерее
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) ограничила...
Голливудской актрисе Руте Ли предоставлено гражданство Литвы (25)
Игравшей в Голливуде актрисе литовского происхождения...
Налоговая инспекция вернет налогоплательщикам 1,12 млн. евро (3)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объявила,...
В Литву возвращается зима, прогнозируют морозы (3)
После теплого вторника в среду погода изменится, об...
TOP новостей
У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр
Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...
В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (56)
В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...
В магазинах появились первые литовские овощи, цена в хозяйстве и в магазине отличается в два раза (37)
До календарной весны осталось две недели, и в литовских...
Налоговая инспекция вернет налогоплательщикам 1,12 млн. евро (3)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объявила,...
В Литву возвращается зима, прогнозируют морозы (3)
После теплого вторника в среду погода изменится, об...