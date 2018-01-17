Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все еще была одной из самых больших среди всех стран Евросоюза, сообщил Евростат.
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

В декабре инфляция в Литве составила 3,8%, такой же она была и в Эстонии. В Латвии цены за год в среднем выросли на 2,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.

Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех государствах ЕС за исключением Кипра, где цены снизились на 0,4%.

В целом в ЕС годовая инфляция в декабре составила 1,7%, в зоне евро – 1,4%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Евростат: рост промышленности Литвы опережает средний показатель по ЕС (65)

Промышленный рост в Литве в ноябре опережал средний...

Центробанк Литвы рассказал, как будем жить в следующем году (24)

Центробанк Литвы не меняет прогноз развития экономики...

Общество

За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (60)

С момента восстановления независимости Литвы до 2016...

Годовая инфляция в Литве максимальная в ЕС (8)

Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все...

Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

У чековой лотереи, которую организует Государственная...

Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (57)

С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...

Добровольческие силы литовской армии отмечают 27-летие (16)

В среду исполняется 27 лет со дня основания...

TOP новостей

Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (57)

С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...

Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (171)

После того как сильно упали цены на молочное сырье,...

Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

У чековой лотереи, которую организует Государственная...

За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (60)

С момента восстановления независимости Литвы до 2016...

Годовая инфляция в Литве максимальная в ЕС (8)

Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все...