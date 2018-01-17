В декабре инфляция в Литве составила 3,8%, такой же она была и в Эстонии. В Латвии цены за год в среднем выросли на 2,2%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.
Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех государствах ЕС за исключением Кипра, где цены снизились на 0,4%.
В целом в ЕС годовая инфляция в декабре составила 1,7%, в зоне евро – 1,4%.
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