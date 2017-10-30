По данным Литовской гидрометеорологической службы, обычно с 30 октября по 6 ноября среднесуточная температура была 4,3 градуса.

В этом году ее прогнозируют всего 1,5 градуса. В этот период обычно выпадало 16,6 мм осадков, а на этой неделе ожидается 21,9 мм.

"Предполагается, что среднемесячная температура в ноябре будет на 1 градус ниже средней многолетней (средняя за период 1981–2010), которая составляет 1,9 градусов. В ноябре прогнозируют примерно на 10% больше осадков в зависимости от региона, чем в среднем в ноябре (по данным за 1981–2010 гг – 58 мм)", – сказано на сайте ЛГС.

Климатолог Юстинас Килпис сказал DELFI, что этот год на самом деле отличается обильными осадками.

"Этот год войдет в историю как год с дождливым летом и осенью. Как конец лета, так сентябрь и октябрь – очень дождливые", – сказал он.

Правда, по словам климатолога, температура в этом году не была особенной. Фиксировали только резкие изменения температуры.

"Скажем, днем во вторник температура будет колебаться в пределах 4 градусов, а в четверг-пятницу может быть до 10 градусов, затем опять похолодает. Такие колебания становятся свойственны нашему климату из-за глобального потепления. В последние десятилетия все чаще бывает так, что в течение нескольких дней температура резко меняется. Это бывает в любое время года, не только осенью", – сказал Килпис.

По словам Килписа обильные осадки привели к тому, что земля насыщена водой и больше не принимает ее.

"Все осадки, которые сейчас выпадают, не впитываются в землю, они стекают – мы видим, как быстро, даже после небольшого дождя затапливает улицы, поднимается уровень воды", – предупредил специалист.

По словам Килписа, по новейшим прогнозам Американской администрации по исследованию океанов и атмосферы, эта зима будет теплее. Температура может даже несколькими градусами быть выше нормы.

"Есть долгосрочные прогнозы, но они ненадежны. Поэтому их стоит оценивать с осторожностью. Как будет на самом деле мы узнаем лишь тогда, когда наступит время", – сказал климатолог.

Правда, даже если зима будет более теплой, это не означает, что не будет сильных перепадов температуры.