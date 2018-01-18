ГНИ предприняла административные действия в отношении журналиста Якилайтиса

После обращения члена Сейма, представительницы "аграриев" Агне Ширинскене Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы предприняла административные действия в отношении продюсера и журналиста Эдмундаса Якилайтиса.
Edmundas Jakilaitis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В четверг парламентарий в социальной сети Фейсбук опубликовала данный ей ответ ГНИ, в котором говорится, что в отношении Э. Якилайтиса "принято решение инициировать административные действия".

Э. Якилайтис утверждает, что с ним могут пытаться расквитаться за критику. Член сейма исключает претензии в возможном давлении и утверждает, что обратилась в ГНИ для того, чтобы ведомство объективно выяснило данные об индивидуальной деятельности, осуществляемой Э. Якилайтисом.

Представитель ГНИ Лаймонас Римкус сообщил BNS , что не может уточнить, какие именно административные действия ведомство приняло в отношении Э. Якилайтиса.

Сам журналист сообщил BNS , что пока не получал информации от ГНИ об осуществляемых действиях.

"Надеюсь, что это лишь письмо вежливости госпоже Ширинскене, поскольку в противном случае это было бы прямым доказательством того, что председатель Комитета сейма по вопросам права и правопорядка может натравить государственное ведомство на журналистов"

Депутат А. Ширинскене утверждает, что обратилась в налоговую инспекцию, когда узнала информацию о возможных налоговых нарушениях со стороны Э. Якилайтиса.

"Если нарушение совершает журналист, то он такой же гражданин, как и все прочие граждане Литовской Республики. Принадлежность к той или иной профессии не освобождает от ответственности", - сказала BNS член сейма.

Она обратилась в ГНИ в начале января, утверждая, что Э. Якилайтис мог не сообщить ГНИ о новой деятельности по организации обучения. А. Ширинскене подняла вопрос о том, заплатил ли налоги журналист, не декларировавший эту деятельность.

Э. Якилайтис сообщил BNS , что декларирует все свои доходы.

На минувшей неделе сейм решил начать парламентское расследование деятельности общественного транслятора LRT . Кроме прочих вопросов, обещают выяснить цену, по которой LRT закупает продукцию у продюсеров. Программы для LRT создают и продюсерские компании Э. Якилайтиса.

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