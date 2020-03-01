ГНИ о предложениях в интернете открыть "секретные" банковские счета: деньги может списать и из-за границы

Раса Вирвилене, директор правового департамента ГНИ, сообщила Delfi, что платежные учреждения, зарегистрированные в других странах Европейского Союза (кроме Литвы), обычно предоставляют информацию в налоговый орган своей страны, который передает ее литовским властям. Это означает, что ГНИ может видеть остатки на счетах и денежное операции жителей Литвы.

В прошлом году, по словам Р. Вирвилене, ГНИ получила информацию из 74 стран о 137 тысячах счетов, которые жители нашей страны в 2018 году открыли в иностранных финансовых учреждениях.

Директор правового департамента ГНИ также заявила, что литовские налогоплательщики должны до 4 мая задекларировать счета, открытые в иностранных кредитных, платежных и электронных учреждениях.

"Информация об открытии и закрытии таких счетов должна предоставляться ГНИ при достижении или превышении годового оборота в 15 тысяч евро. Эта процедура распространяется только на постоянных жителей Литвы. Непостоянным резидентом Литвы считается физическое лицо, чьи личные, социальные или экономические интересы находятся за границей в течение налогового периода, а не в Литве", - пояснила она.

Р. Вирвилене также сказала, что информация о средствах физических и юридических лиц на иностранных счетах оценивается во время мониторинга, контроля и других налоговых процедур, и ГНИ может при необходимости взыскать задолженность, даже если счет открыт за границей.

"ГНИ в сотрудничестве с налоговыми органами других стран могут взыскать долги в чужой стране.

В 2019 году ГНИ подало 90 заявлений о взыскании налоговой задолженности за рубежом на сумму более 2,8 млн. евро", - сказала она.