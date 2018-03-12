Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информировала DELFI, что в ближайшее время в системе электронной декларации доходов (deklaravimas.vmi.lt) будут представлены сформированные декларации доходов граждан.

Декларации надо подать до 2 мая.

В этом году ГНИ подготовит 1,8 млн. предварительных деклараций, 1,3 млн. из них надо лишь подтвердить одним нажатием кнопки – в ниц ГНИ включит все необходимые данные.

Декларации должны подавать жители, которые занимаются индивидуальной деятельностью или получили доходы, с которых надо заплатить налоги, владельцы индивидуальных предприятий, хозтовариществ, малых предприятий, или жители, которые заплатили слишком много налогов (например, если не учли дополнительный необлагаемый налогами минимум за детей).

Льготы также могут получить жители, которые в прошлом году платили по кредитам, взятым до 31 декабря 2008 г., взносы за страхование жизни, взносы в фонды III ступени и кредит за первую учебу в вузе.

"Администратор каждый год старается сделать процесс декларации доходов все более простым: больше данных переносят в предварительные декларации, чтобы людям оставалось только подать декларацию. Конечно, эту возможность ждут те жители, которые могут вернуть переплаченные налоги", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.