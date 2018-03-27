"15 700 жителе, которые предъявили предварительные декларации доходов, уже получили переплаченные налоги, несмотря на то, что крайней срок перевода этих средств - 31 июля.

В этом году деньги начали возвращать меньше чем через две недели после начала декларации доходов, ГНИ уже перевела переплаченные деньги на сумму 2,5 млн. евро", – сообщает ГНИ.

Специалисты ГН также информировали, что деньги переводят независимо от времени подачи декларации.

В общей сложности 1,8 млн. жителей получили предварительные декларации. Из них 1,3 млн. жителей получили полностью сформированные декларации, которые остается только подать.

В прошлом году 318 000 жителей декларировали 128,5 млн. евро подоходного налога, который должны заплатить с полученных доходов. 731 000 жителей получили переплаченные налоги на сумму 95,5 млн. евро.

Из 704 000 жителей, которые должны были подать декларации в 2017 г. вовремя их подали 80%. ГНИ благодарит их за это, поскольку они способствуют экономии бюджета.

Как сообщает ГНИ, декларации доходов и имущества обязаны представить лица, осуществляющие индивидуальную деятельность, политики, служащие, главы государственных учреждений и предприятий и члены их семей.