Глухарь распространен в Европе, Азии и Америке на достаточно большой территории. По словам Ритиса Зизаса, представителя Литовского центра аграрных и лесных наук, в Литве глухарь - местный вид, живущий здесь на протяжении многих столетий. По словам ученого, в конце XIX - начале XX в. глухари встречались почти на всей территории Литвы. Позже популяция стала сокращаться.

"По последним данным, в Литве есть около 300 глухарей самцов (во время переписи фиксируют только токующих птиц), они встречаются на юго-востоке страны - в Дзукии и Аукштайтии. Для сравнения, в Латвии сейчас насчитывают около 2000 самцов", – сказал Зизас, отметив, что в Европе этим птицам грозит вымирание.

По словам Зизаса, популяция этих птиц сокращается из-за вырубки лесов, осушения болот, интенсивной рекреации, из-за увеличения популяции хищников и копытных (копытные объедают растения, которыми питаются глухари). Неблагоприятны для этих птиц и изменения климата - дожди зимой, холода после них. Такие явления хуже переносят молодые птицы. Кроме того, из-за ограниченности популяции ухудшается генофонд этих птиц.

По словам Зизаса, в мире начаты инициативы по сохранению этого вида. Охраняют места обитания этих птиц, улучшают условия их обитания. Кроме того, есть немало районов, где птиц разводят и отпускают на волю.

Однако в Литве, по словам ученого, охраняют токовища глухарей, а этого не достаточно для сохранения вида. Несмотря также на разведение этих птиц в неволе, этого для их выживания мало.

Питомник, в котором разводят глухарей находится в Вейшвильском резервате, но вольеров там недостаточно, мало и самих глухарей. Подросших птиц выпускают на волю в резервате, чтобы обеспечить им защиту.

Одна из частей программы - ограничение числа хищников в резервате и рядом с ним: лисиц, енотовидных собак, куниц и кабанов.