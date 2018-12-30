Глухарь распространен в Европе, Азии и Америке на достаточно большой территории. По словам Ритиса Зизаса, представителя Литовского центра аграрных и лесных наук, в Литве глухарь - местный вид, живущий здесь на протяжении многих столетий. По словам ученого, в конце XIX - начале XX в. глухари встречались почти на всей территории Литвы. Позже популяция стала сокращаться.
"По последним данным, в Литве есть около 300 глухарей самцов (во время переписи фиксируют только токующих птиц), они встречаются на юго-востоке страны - в Дзукии и Аукштайтии. Для сравнения, в Латвии сейчас насчитывают около 2000 самцов", – сказал Зизас, отметив, что в Европе этим птицам грозит вымирание.
По словам Зизаса, популяция этих птиц сокращается из-за вырубки лесов, осушения болот, интенсивной рекреации, из-за увеличения популяции хищников и копытных (копытные объедают растения, которыми питаются глухари). Неблагоприятны для этих птиц и изменения климата - дожди зимой, холода после них. Такие явления хуже переносят молодые птицы. Кроме того, из-за ограниченности популяции ухудшается генофонд этих птиц.
По словам Зизаса, в мире начаты инициативы по сохранению этого вида. Охраняют места обитания этих птиц, улучшают условия их обитания. Кроме того, есть немало районов, где птиц разводят и отпускают на волю.
Однако в Литве, по словам ученого, охраняют токовища глухарей, а этого не достаточно для сохранения вида. Несмотря также на разведение этих птиц в неволе, этого для их выживания мало.
Питомник, в котором разводят глухарей находится в Вейшвильском резервате, но вольеров там недостаточно, мало и самих глухарей. Подросших птиц выпускают на волю в резервате, чтобы обеспечить им защиту.
Одна из частей программы - ограничение числа хищников в резервате и рядом с ним: лисиц, енотовидных собак, куниц и кабанов.
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