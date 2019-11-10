4 года назад там поселился Людас Василяускас из Вильнюса, который построил глиняные дома с соломенной крышей.
Три круглые постройки стоят рядом с рекой Виринта – один из домов Людас построил для своей семьи, другой для гостей, а третья постройка - часовня.
"Это теплый, простой и дешевый дом. Я люблю природу, мне нравится все натуральное. Конечно, это не на руку торговцам стройматериалами, но глина и солома – отличный материал для строительства", – рассказал Василяускас.
Он ведет семинары, учит людей самосовершенствованию. Много лет Людас посвятил духовным поискам.
Василяускас рассказал, что глина "дышит", поэтому на первом этаже их дома даже нет открывающихся окон. Зимой в доме всегда тепло, воздух циркулирует свежий.
"Когда на улице -25, у нас дома 27 градусов, а печку мы топим раз в три дня", - рассказал Людас. Во всех трех постройках за зиму сжигают дрова за 200 евро.
В доме на первом этаже одно пространство, нет отдельных комнат.Отдельно помещение есть на втором этаже дома.
Материалы для строительства домов обошлись в 300 евро. 50–60 см кубики соломы с обеих сторон покрываются глиной. Этот материал держится 50–60 лет. Крыша тоже утеплена соломой.
Общая стоимость строительства зависит от фантазии и внутреннего оборудования. Небольшой дом, если строить самому, может обойтись в 10 000 евро.
Внутри использовалось дерево. Пол деревянный. Фундамент стоил 200 евро.
"Знакомый архитектор Пятрас построил в Вильнюсе на участке у друга дом за 50 литов. Он купил несколько мешков цемента и какой-то металл. Окна и двери получил бесплатно. Солома, глина и творчество - ничего не стоят", - рассказал Людас.
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