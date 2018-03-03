

- Художник-график, который стал бизнесменом и путешественником по самым дальним уголкам нашей планеты.

- Художником я так и не стал, хотя учился этому пять лет. Тем не менее, артистическая натура до сих пор во мне присутствует и иногда довольно сильно о себе напоминает. Как? Например, два года назад я совершенно неожиданно для самого себя начал играть на пианино. Постоянно придумываю вещи, которые каким-то образом связаны с творчеством. Дипломированным художником я не стал, потому что, когда почти доучился до конца, бросил учебу и начал свое собственное дело. Около семи лет у меня был свой небольшой бизнес – оптовая продажа оптических товаров. Сейчас, правда я отказался от свободного предпринимательства и работаю в трейдинговой фирме.

- Многие люди незнакомые с миром трейдинга довольно туманно представляют себе, чем занимается трейдер. Ты мог бы рассказать подробнее?

- Я работаю в фирме, которая занимается продажей и перепродажей сырья. Например, мы занимаемся перепродажей зерна, масла, биодизельного топлива и их производных. Иногда мы покупаем сырье на Востоке и продаем западным партнерам, иногда это посреднические сделки между странами СНГ. Мы можем купить сырье, например, в Германии и перепродать его или купить биодизельное топливо непосредственно на заводе производителя и доставить его на НПЗ, где его смешивают с дизельным топливом. Лично я занимаюсь продажей растительных масел и биодизельного топлива. В зону моей ответственности входят переговоры с клиентами, как продавцами, так и покупателями, часто приходится ездить в командировки в Польшу или Германию.

- Каким образом у тебя получается примирить профессию трейдера, которая, как ты только что упомянул, требует отдачи на все сто и страсть к путешествиям?

- Хм (пауза), давай начнем с того, что каждый из нас стремится заработать деньги, за которые можно не только выживать, но и реализовать себя. В мире креатива люди все-таки зарабатывают меньше, чем в мире трейдинга. В свое время именно этот аргумент убедил меня искать работу в мире трейдинга. Хотя я не считаю, что в деньгах счастье, но, по моему мнению, деньги должны приносить удовлетворение, сделать так, чтобы человек чувствовал себя человеком. Так, чтобы можно было раз в год уехать на каникулы, сэкономить на квартиру, купить автомобиль. Как можно примирить работу и творчество? Очень просто, искусством, творчеством я занимаюсь в свободное после работы время. Та же работа позволяет мне путешествовать – примерно раз в год я беру долгий отпуск и на месяц уезжаю из Литвы.

- Когда ты начал путешествовать?

- Семь лет назад мой хороший друг уговорил меня на экзотическое, как мы тогда думали, путешествие. В тот раз мы решились на поездку в Украину, в Чернобыль, в зону отчуждения. Мой друг, я и еще один наш коллега поехали в Чернобыль автомобилем, по пути успели побывать в Крыму. На следующий год мы предприняли путешествие в Непал. Сейчас мне кажется, что мое превращение из простого туриста в путешественника произошло именно там в Непале – я понял, что хочу путешествовать.

- Что ты ищешь в своих путешествиях?

- Другие культуры, совершенно не похожие на те, что я знал раньше. Меня, например, интересует то, как люди живут, что едят на обед, о чем говорят, о чем шутят, какие песни поют и какие танцы танцуют. Другое дело, что благодаря путешествиям можно познакомиться с другими путешественниками. Мне нравится, что таким образом появляется чувство локтя, туристы или путешественники становятся братством. Как мушкетеры – один за всех, все за одного.

- В какие страны ты предпочитаешь ездить?

- Для своих путешествий я стараюсь выбирать страны, которые находятся за пределами Европы – это страны Южной и Северной Америки, Азия. Пока что я не успел побывать в Австралии, Арктике и странах Африки.

- Большинство людей любит путешествовать комфортно, меньшинство же наоборот ищет приключений на свою голову. К какой группе путешественников относишься ты?

- Ни к первой, ни ко второй. Я считаю, что путешествовать надо налегке, быть "бедным", чтобы как можно более близко познакомиться со страной, оставаясь в комфортных гостиницах, по модели все включено – настоящей страны, по которой путешествуешь – не узнать. Путешествуя именно таким образом, можно попасть в интересные места, познакомиться с новыми людьми, узнать о культуре и истории страны. Чем меньше комфорта, чем труднее и сложнее, тем больше такое путешествие западает в память.

- Тебе довелось побывать в экстремальных условиях?

В таких, в которых была бы угроза для моей жизни - нет. Самая экстремальная ситуация, в которой я побывал, произошла со мной в Грузии. И я попал в нее по своей воле. С друзьями мы пошли в горы, внизу было лето, а в горах холодно, снег, ливень, град и ураганный ветер. Моя легкая куртка вскоре промокла, влага пробралась и в ботинки, ночью из-за холода у меня заснуть не получилось. Мало того, началась еще буря, в общем, тогда адреналина мне хватило с головой.

- Если тебе нравятся экстремальные ощущения, может, самое время заняться альпинизмом? Покорить, например, Эверест?

- Благодарю, но нет. Альпинизм и походы на Эверест, все-таки не для меня. Каждый поход в горы на такую высоту означает риск, есть возможность не вернуться или вернуться обмороженным и больным.

- Бывалые туристы советуют перед каждой поездкой подготавливать план и строго его придерживаться.

- Можно и так, но я очень нетипичный турист (смеется). Мне нравится, что в моих путешествия есть элемент случайности, хаоса, если угодно. Когда все строго распределено по своим местам - это чертовски скучно.

- Традиционный вопрос для путешественника со стажем – в скольких странах ты уже успел побывать?

- Интенсивно я путешествую около семи лет, за этот период я успел побывать в… плюс-минус тридцати странах.

- Как на фоне тридцати стран выглядит Литва?

- По моему мнению Литва — это уникальная страна, оазис если угодно. У нас чистый воздух, леса, мало людей, хорошая погода. В Вильнюсе в любое время можно сесть в автомобиль или на велосипед, полчаса, максимум час и ты уже за чертой города – в лесу или на берегу озера. Свобода. Поскольку в Литве мало жителей, то даже стопроцентные горожане могут без особых проблем выехать в деревню и купить у фермеров или крестьян свежего молока, сыра или любые другие экологические товары. В той же Германии или Великобритании все выглядит совершенно по-другому, не говоря об огромных китайских мегаполисах с миллионами жителей.

- А как же наши проблемы, о которых любят говорить политики?

- Лично мне кажется, что самая большая проблема - то, что жители Литвы чересчур серьезные и замкнутые. Вот сейчас я в Аргентине, в стране у которой гораздо более серьезные проблемы, чем у Литвы – большая инфляция, дороговизна, но люди здесь гораздо более открыты, веселятся, радуются жизни. Именно такому отношению к жизни нам бы стоило поучиться у аргентинцев. У других стран, например, в Азии или Латинской Америке гораздо более серьезные проблемы, уровень жизни у нас в Литве относительно очень и очень неплохой.

- Если литовское общество чересчур серьезное и замкнутое, то как обстоят дела с поляками и русскими в Литве?

- Думаю, что большинство наших проблем, поляков и русских и литовцев из-за того, что наша страна очень долго находилась в составе СССР. Люди привыкли прятаться за масками, говорить одно, а думать другое, люди опасаются доверять друг другу. Литва и мы - ее жители -травмированы постсоветским синдромом. Другое дело, что мы – я имею в виду вообще жителей Литвы – более северный, медленный, не экспрессивный народ.

- Что можно и нужно сделать, чтобы и поляки, и русские, и литовцы смогли наконец-то понять друг друга?

- Проблема в том, что мы уже давно живем в XXI столетии, а думаем по лекалам прошлого XX века. Политические отношения наших стран, я имею в виду России и Литвы, далеки от хороших, но это не значит, что нам нужно считать, что все русские плохие и желают всего самого худшего для Литвы. Мне кажется, что нужно понимать, что политика - это одно, а жизнь, человеческие отношения - это другое. Что можно сделать? XX век был очень болезненным для наших народов, мне же кажется, что пора уже вырасти, детство прошло, тем народам, которые совершили ошибки, причинили боль и обиды другим народам – извиниться и попытаться начать все с начала. Пока мы - люди - будем думать категориями – я поляк, я русский, я литовец – нам никогда не найти общий язык.