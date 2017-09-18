Депутат в минувший четверг участвовал в конференции на DELFI и рассказал о том, что ЕС переживает кризис, он не похож на Великую депрессию 1929–1933 гг. или кризис 2008 г.
"Сейчас кризис повсюду, поскольку экономика глобальная, и странно было бы не заметить этого. В тех же США долг составляет 21 триллион, в Европе – около 15 триллионов евро. Один из признаков кризиса – когда долг страны превышает ее возможности с ним рассчитаться", – сказал он.
По словам политика, только то, что ЦР Европы продолжает программу количественного поощрения (QE), ежемесячно выпуская 60-80 млрд. евро виртуальных средств, показывает, что естественных факторов роста не хватает. Он заметил, что рост больше отмечается в странах Восточной Европы – в Польше, Чехии, Венгрии и Литве.
"Германия еще тянет. А в других старых странах – Испании, Италии, особенно во Франции, рост небольшой", – сказал Главяцкас.
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что в Литве в следующем году планируют профицитный бюджет.
По словам Главяцкаса, это Литве "не поможет". "Он будет таким не потому, что мы лучше работали. Из-за инфляции мы получили на 80-100 млн. евро больше средств европейской помощи. Эти средства мы должны были направить на снижение долга, а не на еду", – заметил он.
С октября правительство повышает базовую пенсию на 10 евро, до 130 евро, говорят и о повышении минимальной зарплаты, Главяцкас считает, что жизнь пенсионеров от этого лучше не станет.
"Прямо говорю: пенсии будут расти понемногу, но их повышение либо будет отставать от роста цен, либо будет примерно 1:1. Индексирование пенсии несколько уменьшит это, но большей части простых людей будет сложно", – отметил он.
По словам политика, в нынешней ситуации нужно дать возможность пенсионерам зарабатывать.
"Есть много работ, где они могут работать – сфера обслуживания, медицины, при получении полной зарплаты и пенсии. Иными словами, пенсионный возраст надо подкорректировать очень сильно, в то смысле, чтобы у них была большая возможность заработать, сейчас пенсионный возраст ее ограничивает", – сказал депутат.
На вопрос, имеет ли он в виду повышение пенсионного возраста, Главяцкас ответил, что в "отдельных случаях" это был бы выход.
"Я не говорю, что это должно применяться ко всем, ведь есть люди-инвалиды, другие проблемы. Но да – в большинстве случаев надо это делать. Иного варианта у нас нет", – подчеркнул депутат.
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