Президент Даля Грибаускайте желает жителям Литвы светлого праздника Пасхи.

"В пасхальный день мы отмечаем великую победу воскресения! Эта весна - Пасха столетия нашей страны и возрождения Литвы.

В сопровождении праздничных звуков колоколов, поздравляющих укрепляющуюся Литву. С великолепным чувством, что мы - несломимый народ. Такой народ, который не только восстает после самых тяжелых испытаний, но и сохраняет надежду и силу жизни, которые дают смелость для дальнейшего создания нашего будущего.

Пусть праздник подарит каждому много общности, тепла, искренней радости и вдохновляющего обновления!" - сказано в пасхальном поздравлении главы страны.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис искренне поздравляет жителей с Пасхой.

"Весна, которой ждут каждый год, которая обновляется каждый год, снова дарит нам праздник Пасхи. В этом году Пасха ранняя, но уже близятся солнечные дни, в которые мы пешком и на велосипедах можем добраться до школ и места работы. Однако перед тем, как окунутся в летние удовольствия и заботы, пока не начался веселый шум на площадях, а сельскохозяйственная техника еще не выехала на поля, давайте встретимся семьями за весенним обеденным столом и разделим хлеб, мечты, поделимся поддержкой и благодарностью, порадуемся друг другом.

Пусть пасхальное время станет необходимым отдыхом и точкой отсчета, начиная с которой мы можем почувствовать, снова поверить и праздновать возрождение. С Пасхой!" - поздравил Пранцкетис.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис пожелал крепкой любви близких.

"Когда появляются первые признаки весны, мы празднуем красивый праздник Пасхи. Это прекрасный повод подумать о смысле жизни, вспомнить главные ценности, которыми мы руководствуемся, создавая будущее современного государства.

Дорогие жители Литвы, искренне поздравляю Вас со Святой Пасхой. Пусть Вас всегда окружает крепкая любовь близких, а во всех ваших идеях и делах Вам сопутствует большая удача", - сказано в поздравлениях премьер-министра.