Литва 6 июля празднует День государства – коронации короля Миндаугаса, по этому случаю свои поздравления шлют главы страны - президент Даля Грибаускайте и спикер парламента Викторас Пранцкетис.
Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje
© DELFI / Orestas Gurevičius

"На долгом пути государственности было многое, но наш народ всегда находил в себе смелость и силу, чтобы снова воссоздать Литовское государство. Поэтому столетний юбилей – это победа в борьбе за свободу всех известных и неизвестных борцов, их воплотившаяся мечта", – сказано в поздравлении Грибаускайте.

Президент призвала гордиться своей страной, а праздник праздновать во всей Литве и мире – везде, где есть друзья и соотечественники, где развевается триколор.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис поздравляет литовцев всего мира с Днем государства.

"Сегодня – праздник нашего Государства. Мы празднуем основание нашей страны и воссоздание мечты наших людей о государстве 100 лет назад. Мы празднуем ежедневную работу по созиданию государства и честь делать это вместе. Поздравляю всех, этот день посвящен единству жителей Литвы. Нарос с разными взглядами и опытом – это свобода. Свобода в сердце у каждого - это основание нашего общего будущего. Поэтому давайте, чтобы подчеркнуть свободу Дня государства, исполним Национальную песнь. Давайте исполнять ее звонко, обнявшись как можно крепче, с громкой радостью", – сказал спикер.

Праздничные мероприятия 6 июля начались с вручения наград более 50 граждан Литвы и других стран. В их числе пианистка Муза Рубацките-Голэй, театролог Ирена Весайте.

В полдень на площади С.Даукантаса у президентского дворца состоялось торжественное поднятие флагов трех стран Балтии.

После обеда состоялось торжественное открытие Дворца правителей.

В конце праздника состоится концерт Праздника песни в парке Вингис. Там собравшиеся исполнят и гимн Литвы. Его приглашают исполнить литовцев во всем мире.

Миндаугас был коронован в 1253 году - 6 июля. Коронация завершила процесс создания государства, Литву признали другие страны.

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