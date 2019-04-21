Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что самый большой подарок к этому дню - ободрение каждого.
"Самый дорогой подарок для каждого из нас сегодня – слова ободрения и поддержки. Пусть они станут источником веры и надежды, любви к окружающим нас людям и Литве. Это то, что всегда придает сил и приносит настоящую радость. Желаю вам неиссякаемой энергии, света и тепла, пусть ваши сердца согревает пасхальный звон колоколов и весеннее пение птиц", – говорится в поздравлении президента Литвы.
Премьер Саулюс Сквернялис отметил, что заставивший мир содрогнуться пожар в соборе Парижской Богоматери показал и единство общества, и что величайшие трудности можно преодолеть вместе.
"Поддержим и ободрим друг друга, пожелаем крепости духа, почувствуем родство душ, наберёмся вдохновения. Будем со своими близкими и друзьями. Ведь это - мгновения, которые мы ценим больше всего", – заявил премьер.
В видеопоздравлении председатель Сейма Викторас Пранцкетис сказал, что весна - это время вдохновения.
"Вдохновимся пробуждающейся природой для новых возможностей, – пожелал он. – Пусть эта весна вдохновит надежду, поощрит наши желания стать решениями".
Изменится порядок полётов на воздушных шарах над Вильнюсом
В Вильнюсе , ввиду того, что увеличилось количество...
Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (1)
После затянувшегося засушливого периода в первый день...
Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (4)
Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...
Стоявший у горящего мусора мужчина испугался видеокамеры (6)
20 апреля в социальных сетях стали распространять...
Жемчужины литовской природы. Магия Лабанорской пущи
На канале Города DELFI появился цикл видео "Жемчужины...
TOP новостей
Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (4)
Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...
Украина выбирает президента во втором туре (130)
В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...
Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (1)
После затянувшегося засушливого периода в первый день...
Изменится порядок полётов на воздушных шарах над Вильнюсом
В Вильнюсе , ввиду того, что увеличилось количество...
Эмигранты рассказали, что в Литве плохо, и почему они уехали (317)
Люди эмигрируют из Литвы не только по экономическим...