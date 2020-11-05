Он подтвердил, что С. Чаплинскас уволен подписанным им в среду указом.
Основанием для этого решения, по его словам, стали выводы служебного расследования.
"Увольняется за нарушение ряда пунктов трудовой дисциплины и невыполнение обязанностей", – заявил министр в четверг на "правительственном часе" в Cейме.
Он исключил, что увольнение С. Чаплинскаса может быть связано с выдвижением его кандидатуры в Cейм в списке оппозиционной Социал-демократической партии.
"Была сформирована комиссия, которая дала оценку, и часть этих нарушений были совершены еще значительно раньше участия в выборах и заявления о том, с какой партией он баллотируется", – сказал министр.
"Исключительно за невыполнение им обязанностей", – подчеркнул А. Верига.
Он сообщил, что в данный момент у С. Чаплинскаса бюллетень нетрудоспособности, но первый же его рабочий день будет и последним на посту руководителя центра.
Директор литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас узнал о своем увольнении будучи больным и говорит, что это - политическая расправа.
"Получил такую информацию, пока ничего больше не могу сказать", - сказал в четврег BNS глава центра.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига утверждает, что увольняет С. Чаплинскаса за неисполнение обязанностей.
"Теперь пусть скажет, за неисполнение каких обязанностей, и что он фабрикует", - сказал С. Чаплинскас.
По словам главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, увольнение - это политическая расправа "за мнение", а его учреждение давно было объектом моббинга.
С. Чаплинскас также не исключил версию, что на его место хотят назначить другого человека.
Он также сказал, что в настоящее время и уже "не день и не два" болен и находится на бюллетене.
На недавних выборах в Сейм С. Чаплинскас баллотировался в списке оппозиционной Социал-демократической партии.
Медик С. Чаплинскас возглавляет Центра инфекционных заболеваний и СПИДа с 1989 года, когда это учреждение еще называлось Литовским центром СПИДа.
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