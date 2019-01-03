М. Яцкявичюс возглавит портал с 8 января. В. Лаучюс сконцентрируется на политической журналистике и аналитике.
М. Яцкявичюс работает на LRT с августа прошлого года, до этого времени он был заместителем главного редактора портала LRT.lt, а также вел на LRT радиопередачи. До этого он 11 лет работал на портале Delfi.lt. Он продолжит вести на радио передачу "Студия актуальных тем LRT".
В. Лаучюс также намерен продолжать сотрудничество с LRT. По словам главы LRT Моники Гарбачяускайте-Будрене, он продолжит вести передачу "Тема дня" на телевидении LRT, а также создавать свою авторскую программу на телеканале LRT Plius.
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