"По соглашению сторон", – сказал BNS Кястутис Мажейка.

По его словам, Минэкологии намерено в пятницу распространить пресс-релиз.

М. Пулкаунинкас в среду сказал порталу 15min, что решение правительства временно продавать древесину государственных лесов примерно на 20% дешевле может обойтись государству в 68 млн евро.

"Цена в общей сложности может упасть на 40% и такое снижение скажется на нашей деятельности", – сказал 15min М. Пулкаунинкас. Он добавил, что после этого решения государство не может рассчитывать на дивиденды от лесничеств.

Как сказал главный лесничий, он понимает, что новые правила закупок выгоднее всего скупщикам древесины.

Правительство в среду разрешило временно снизить примерно на 20% цену на государственную древесину на аукционах, хотя Служба спецрасследований (ССР) предупредила о вероятных убытках, а Совет по конкуренции (антимонопольная служба) – о снижении конкуренции.

ССР указала, что продажа древесины по крайне низкой цене чревата убытками для государства. Такие предложения, по мнению ССР, могут быть выгодны отдельным группам интересов.

Представители парламентской оппозиции тоже говорили, что новый порядок создает условия для крупных переработчиков дешево покупать избыточное количество древесины и его перерабатывать.

На замещение должности главы Государственного лесничества должен быть проведен конкурс.

М. Пулкаунинкас возглавляет Государственное лесничество с марта 2018 года.

Пулкаунинкас: я не ощущал политической поддержки

Уходящий с должности главы Государственного лесничества Литвы Марюс Пулкаунинкас говорит, что принял такое решение, не видя политической поддержки.

"Главная причина – понимание, что нет политической поддержки той работе, которая проводится, в целом всем ведомством лесничества и моей работе, мне самому как руководителю", – сказал BNS 41-летний М. Пулкаунинкас, который возглавляет Главное лесничество с марта 2018 года.

"Сегодня я предложил в пятницу расторгнуть договор по соглашению сторон, министр это одобрил", – добавил он.

М. Пулкаунинкас признал, что на его решение повлияло и принятое в среду правительством решение временно продавать древесину государственных лесов примерно на 20% дешевле.

"Я расцениваю это как один из элементов отсутствия поддержки всей деятельности предприятия", – сказал М. Пулкаунинкас.