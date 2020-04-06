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Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в ближайшие недели, число тяжёлых случаев и смертей от вируса будет возрастать, предупреждает главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
Главный эпидемиолог: пик коронавируса ожидается через несколько недель
© Stopkadras

По её словам, фиксировавшиеся несколько дней подряд более низкие цифры новых заболеваний дали ошибочные надежды на то, что пик эпидемии в Литве может быть достигнут.

"Я бы хотела обратить внимание, что успокаиваться еще слишком рано. Этот вирус распространяется нестандартно, пик эпидемии, на наш взгляд, ещё не достигнут, возможно, он будет достигнут в ближайшие недели. Это значит, что в ближайшие недели у нас будет и намного больше заболеваний", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

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По её словам, смертность в Европе от COVID-19 составляет 8%, а Литве она пока 1,5%.

"Но по мере развития эпидемии вполне вероятно, что у нас будет больше заболеваний в тяжёлой форме, больше летальных случаев, нам их просто не избежать", - отметила специалист.

Главный эпидемиолог: пик коронавируса ожидается через несколько недель
© A. Ghorbal nuotr.

Она сказала, что пик будет зависеть от самого населения, насколько эффективно ограничивается передвижение людей.

Главный эпидемиолог также призвала не спешить смягчать условия карантина, а при обсуждении такой возможности взвесить и риск для поставщиков услуг заразиться самим или заразить других.

"Ограничительные меры - их нужно продолжать. И только когда мы убедимся, что распространение эпидемии замедляется, только тогда, на мой взгляд, мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер", - подчеркнула она.

В Литве подтверждено 843 случая коронавируса, 14 человек умерли. В больницах находится 138 человек, 19 из них - в тяжёлом состоянии.

ru.DELFI.lt
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