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Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене заявила, что вторая волна эпидемии коронавируса вполне вероятна, однако есть основания надеяться на то, что ее масштаб будет меньше, поскольку будет накоплен опыт применения средств безопасности.
Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна
© DELFI / Andrius Ufartas

"Пока вирус будет циркулировать среди нас, вполне вероятна и вторая волна вируса", – заявила Л. Ашоклене на пресс-конференции во вторник.

"Трудно прогнозировать, какой она будет. С учетом того, что на данном этапе мы применяем много ограничительных мер, научились, немного узнали о вирусе, вполне вероятно, что она может быть более мягкой, но прогнозы являются осторожными, поскольку знаем мы не очень много", – добавила она.

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Эпидемиолог подчеркнула, что меры по смягчению карантина будут реализовываться в два этапа, чтобы оценивать тенденции заболеваемости.

В Литве карантин был введен 16 марта. На минувшей неделе правительство впервые смягчило карантинные меры и позволило части магазинов и поставщиков услуг открыться. В ближайшее время рассматривается возможность вновь разрешить работу уличных кафе, салонов красоты – этот вопрос правительство будет решать в среду.

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