Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна

"Пока вирус будет циркулировать среди нас, вполне вероятна и вторая волна вируса", – заявила Л. Ашоклене на пресс-конференции во вторник.
"Трудно прогнозировать, какой она будет. С учетом того, что на данном этапе мы применяем много ограничительных мер, научились, немного узнали о вирусе, вполне вероятно, что она может быть более мягкой, но прогнозы являются осторожными, поскольку знаем мы не очень много", – добавила она.
Эпидемиолог подчеркнула, что меры по смягчению карантина будут реализовываться в два этапа, чтобы оценивать тенденции заболеваемости.
В Литве карантин был введен 16 марта. На минувшей неделе правительство впервые смягчило карантинные меры и позволило части магазинов и поставщиков услуг открыться. В ближайшее время рассматривается возможность вновь разрешить работу уличных кафе, салонов красоты – этот вопрос правительство будет решать в среду.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карантин в Литве планируют продлить до 11 мая (106)
22 апреля правительство Литвы обсудит решение о...
Новые подробности об очаге заражения в Клайпеде: мэр подал заявление в прокуратуру (8)
Ситуация в клайпедском хосписе остается крайне...
Глава Минздрава: нынешняя ситуация позволяет думать о смягчении карантина
На пресс-конференции во вторник глава Минздрава Литвы...
"На карантине" со спецпосланником ВОЗ: Как Европа справляется с пандемией коронавируса?
Одни страны ослабляют условия карантина, другие в...
СМИ: в Сантаришкской клинике родила больная коронавирусом женщина (1)
Портал lrt.lt сообщает, что в Сантаришкской клинике родила...