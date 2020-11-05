Главный эпидемиолог Литвы: если карантин не поможет, могут быть приняты еще более жесткие меры

Она признала, что некоторые решения могли принять позже и из-за парламентских выборов, но это не была единственная причина. Была надежда, что жители будут соблюдать рекомендации.

В интервью BNS она сказала, что специалисты регулярно предлагали ограничивать число участников мероприятий, однако на решения действовали социальные и экономические мотивы.

"Важнейшее средство, которое можно было ввести и раньше - это ограничение собраний. Во время первого карантина собрания у нас были жестко ограничены, потом требования смягчались. Мы неоднократно предлагали ограничить проведение мероприятий и разных собраний", – сказала Ашоклене.

По ее словам, надеются, что трехнедельный карантин приостановит распространение болезни. Если ситуация не улучшится, то придется ужесточить контроль за соблюдением мер.

"Я считаю, принятые ограничения мероприятий, работы заведений общепита, школ - важны и значимы. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует и самые жесткие меры - стратегию пребывания дома, похоже, мы к этому и идем – мы призываем людей как можно меньше общаться, собираться, контактировать, это поможет остановить распространение болезни.

Можно ли было сделать что-то раньше? Ну, конечно, у нас была внеочередная ситуация – выборы, возможно, это сказалось на отсрочке такого решения. Но нельзя утверждать однозначно, что именно из-за этого все было, это было бы неверно", - сказала Ашоклене, заметив, что только от того, как будут вести себя жители, будет зависеть помогут ли три недели карантина исправить ситуацию.