Главнокомандующий ВС Литвы успокаивает жителей Куршенай и Тельшяй: полигон будет в другом месте

"На Совете по оборонным ресурсам мы договорились о том, что нужно провести новое исследование и искать шире по всей Литве, а не только в Западной части", – сказал в интервью BNS генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Литовской армии требуется новый полигон, чтобы обеспечить надлежащие условия для тренировок литовских военных и союзников по НАТО. Крупнейшие полигоны в Пабраде и Гайжюнай стали малы в связи с укреплением литовской армии и ростом количества союзнических сил, а их расширение практически невозможно.

Статьи по теме: Министр обороны: обсуждается создание нового военного полигона на западе Литвы

В этом году было проведено исследование потенциала при поиске территории в 20 тыс. гектаров в Западной Литве, чтобы на ней могла маневрировать боевая группа в размере батальона и можно было проводить учебные стрельбы. Было выбрано рядом с Тельшяй и Куршенай.

Командующий армией отметил, что тактически это было бы хорошее место для полигона, однако армия понимает, что это вряд ли возможно, поскольку территория охватывает много плодородной земли, поэтому поиски продолжатся.

"В конце сентября я предложил искать другие территории, не только в Западной Литве", – сказал В. Рупшис и отметил, что решение примут гражданские власти.