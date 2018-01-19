В повестке работы генерала на 15 января указывалось, что он участвовал в презентации перспектив приобретения БМП.
Пресс-секретарь главнокомандующего сообщил BNS, что презентация носила информационный характер, а "сейчас не планируется приобретение новых бронемашин".
"Главнокомандующему были представлены результаты состоявшейся ранее встречи с производителями БМП Marder", - сказал майор Миндаугас Неймонтас.
Пресс-секретарь министра обороны Рамунаса Кароблиса Вита Раманаускайте отказалась комментировать состоявшуюся презентацию. Она сообщила BNS, что руководство Минобороны в ней не участвовало.
В позапрошлом году министерство подписало договор о приобретении германских БМП Boxer. Две первые учебные машины были доставлены в декабре, закупаемые Литвой бронемашины будут называться Vilkais ("Волк").
В целом Литва закупает 88 таких колесных бронемашин, ими будут обеспечены батальоны армии в Рукле и Алитусе.
Ранее главнокомандующий ВС заявлял, что литовской армии требуются и колесные, и гусеничные БМП.
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