В студии DELFI эту тему обсудили член Совета национальных общин Надежда Петраускене, журналист изданий на польском языке, член Польского дискуссионного клуба Антони Радченко, историк, декан факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лекис.

Насколько эффективно решаются вопросы, касающиеся национальных меньшинств?

— Функция Совета национальных меньшинств — представительная. Вопрос, который нас волнует долгое время — это отсутствие закона о национальных меньшинствах, - рассказывает член Совета национальных общин Надежда Петраускене. - Еще одна функция нашего Совета — общение с Советом Европы. Представители Совета Европы проводят мониторинги реализации рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Затем они присылают свои выводы, которые носят рекомендательный характер. Кроме того, есть комиссия по равным возможностям при комитете Сейма. Есть вопросы, которые стоит обсуждать. Если в Вильнюсе и Вильнюсском регионе возникают проблемы, решить которые сложно, мы приходим к выводу, что закон о национальных меньшинствах необходим.

Журналист изданий на польском языке, член Польского дискуссионного клуба Антони Радченко считает, что проблемы, которые обсуждаются уже много лет, по-прежнему остаются нерешенными.

— Если мы возьмем политическую плоскость, то полякам, например, грех жаловаться: они имеют свою партию, своих представителей в Сейме. Но здесь появляется другая проблема: они уже около 10 лет имеют свою фракцию в Сейме, они несколько раз были в коалиции, но те проблемы, о которых мы разговариваем уже много лет, остаются, несмотря на представительство.

А. Радченко считает, что именно в этой плоскости нужно искать решение существующих проблем.

— У избирательной акции поляков Литвы есть "польские" постулаты: земля, образование, фамилии в официальных документах. Она очень умело делает все: когда им нужно — они эти тезисы выставляют, особенно, если нужен скандал. Другая проблема заключается в большинстве. Если возьмем 20 век, то польско-литовские отношения не всегда были хорошими. Политики, особенно в демократическом государстве, не стратеги, а тактики, которые думают, как выиграть в выборах через четыре года. Они смотрят, что думает электорат, но не видят смысла поддерживать эти отношения. И все проблемы постоянно буксуют, - заключает он.

Историк, декан факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лекис утверждает, что не существует определенной и предельно понятной для всех модели.

— Я бы подчеркнул, что конкретной модели, которую бы все понимали, нет. Закон о меньшинствах не действует уже 10 лет. Мы имеем разные советы при департаменте меньшинств. Политическое представительство не вяжется со всеми Советами при департаменте, при комитете. Это отдельная игра. Важно, чтобы политика меньшинств работала нормально, - отмечает Ш. Лекис. - Мы имеем рамочную конвенцию, что подразумевает равные возможности для представителей любых меньшинств. Меньшинство является фактом реальным, а не фактом права.

Кроме того историк говорит о нецелесообразности составления определенного списка национальных меньшинств, вписать в который всех представителей не выйдет.

— У нас хотят составить некий окончательный список, который будет неполным. Кто-то будет привилегированные, а кто-то нет. Все права должны обеспечиваться рамочной конвенцией, хотя сейчас говорят, что невозможно обеспечить все права этой конвенции без закона о национальных меньшинствах.

Даже если бы закон о нацменьшинствах полностью повторял рамочную конвенцию, это было бы хорошо и для тех групп, которые появятся позднее.

— Международное право очень ясно обозначает, что любое меньшинство должно защищаться государством. А если государство этого не делает - возникают определенные проблемы. Одна из главных проблем — у нас право составляют в ограничительных категориях: что можно и что нельзя. Позиция государства должна подразумевать включение всех в список и наличие равных прав. Деятельность всех меньшинств должна поддерживаться, - заключает Ш. Лекис.

Почему нет постоянного внимания к этой теме?

Н. Петреускене обозначает, что с точки зрения национальных меньшинств, всегда ощущалась необходимость существования единого органа государственного представительства, в котором на самом деле концентрировались бы вопросы, поднимались и представлялись дальше.

— В состав Совета недавно вошли несколько новых членов и внесли свой, новый взгляд. Оказалось, что представители старшего поколения Совета по-другому видят социальные срезы и прочее, а ситуация ведь меняется, - говорит она. - У каждого поколения свой срез, свое понимание национального меньшинства. По стратегии мы ориентированы на работу с национальными меньшинствами. Для нас важно интегрировать их в полноценное гражданское общество.

А. Радченко же считает, что одной из причин, по которой долгое время не было определенного вердикта по вопросу национальных меньшинств, является отсутствие диалога.

— Основная проблема, почему за 30 лет не удалось создать ясную политику в отношении нацменьшинств, заключается в том, что с самого начала не было диалога между большинством и меньшинством. Все это исходит из мышления 20 века, где есть государство, в котором все подчиняются мышлению большинства. Это не только проблема литовского большинства, но и проблема в устройстве самих нацменьшинств. Были пробы начать диалог, но ничего не получалось. Все пускалось на самотек, - заключает он.

Ш. Лекис мысль А. Радченко поддержал, добавив, что важно не просто вести диалог, но и приходит к консенсусу.

— Большинство раздроблено... Важно найти консенсус, вести диалог. Но консенсус по таким вопросам достигается несколько лет, - считает он. - В государстве должно быть понимание того, чего мы хотим. В вопросах меньшинств нельзя приводить принцип двухсторонности. Если я ребенка бью, то и мой сосед должен быть, - это не так. Политика не должна зависеть от ситуации меньшинств в другой стране. Принцип такой должен быть. Увы, политики очень часто по мелочам сравнивали, например, что там в Польше, и что в Вильнюсе. Но главное — делать лучше, а не хуже, - утверждает Ш. Лекис.

Еще одна проблема — на права нацменьшинств мы смотрим как на что-то отдельное.

— Мне кажется, на это нужно смотреть как на часть прав человека. Если у нас будет такое видение — большинство проблем разрешатся сами собой. Это то, к чему нужно стремиться, - добавляет А. Радченко. - Политическая элита должна проявлять инициативу и показывать пример.

Нужно ли заменить существующую модель

— Разные группы нацменьшинств при Совете и других органах должны быть, но они должны быть не представительными, а экспертными, - убежден Ш. Лекис. - Если они представительные - начинаются проблемы: почему эти, а не те. Государство должно обеспечить возможность представлять свои интересы. Нужно поддерживать этот сектор и позволить людям себя проявлять. Я бы подчеркнул, что права человека и права национальных меньшинств должны соблюдаться.

Также эксперты отмечают, что новый закон о национальных меньшинствах может быть написан на основании уже существующей рамочной конвенции.

— Государство должно создавать инструмент, который позволит людям самим решать свои проблемы. Больше диалога, а не надувания, - заключает Ш. Лекис.