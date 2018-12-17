Вильнюсская елка в этом году украшена стилизованным часовым механизмом. Композиция в авангардном стиле получила название "Время". Она должна напомнить нам о том, что самый дорогой подарок – проведенное вместе время. Вильнюсская рождественская елка в этом году претендует на титул самой красивой елки в Европе.
Pagrindinė šalies Kalėdų eglė "Laikas" Vilniuje
© DELFI / Domantas Pipas

Портал предлагает полюбоваться рождественской елкой на белоснежном фоне.

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