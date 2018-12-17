Главная вильнюсская елка с высоты птичьего полета

Вильнюсская елка в этом году украшена стилизованным часовым механизмом. Композиция в авангардном стиле получила название "Время". Она должна напомнить нам о том, что самый дорогой подарок – проведенное вместе время. Вильнюсская рождественская елка в этом году претендует на титул самой красивой елки в Европе.