"Ну, уменьшается Литва", - сказала на пресс-конференции в понедельник председатель ГИК Лаура Матьёшайтите.
В этом году в окончательном списке избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.
На прошлый выборах в 2015 году право голоса было у 2 млн 542 тыс. 605 избирателей.
В этом году также будет избираться меньше членов муниципальных советов - четыре года назад было избрано 1524 члена советов, в этом году их будет избираться 1502.
Предварительное голосование в самоуправлениях начинается в среду. В среду и в четверг голосовать можно с 8 час. до 20 часов в помещениях самоуправлений.
По словам Л. Матьёшайтите, это прекрасная возможность проголосовать для студентов, которые в день выборов не планируют находиться там, где они зарегистрированы.
"Мы часто получаем вопросы от студентов (...) для них это прекрасная возможность прийти в самоуправления и проголосовать", - сказала Л. Матьёшайтите.
Выборы советов самоуправлений и мэров в Литве пройдут в воскресенье, 3 марта.
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