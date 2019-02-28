28 февраля продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах в Литве, пишет lrt.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Голосование проходит во всех зданиях мэрий с 8 до 20 ч. Сегодня последний день досрочного голосования.

Главизбирком отмечает, что избиратели активнее, чем на муниципальных выборах 4 года назад.

По имеющимся данным, до 9 ч. 28 февраля проголосовал 34 921 избиратель, это 1,42% от общего их количества.

В этом году в первый день досрочного голосования голосовало больше избирателей, чем 4 года назад.

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Напомним, что в 2015 г. на муниципальных выборах в первый день досрочно проголосовали 30 954 избирателя.

Активнее всего избиратели досрочно голосовали в Вильнюсе (5048), Каунасе (2416) и Клайпеде (1275).

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