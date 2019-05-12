Далее следуют Витянис-Повилас Андрюкайтис (5,16%), Арвидас Юозайтис (4,63%), Вальдемар Томашевский (4,59%), Миндаугас Пуйдокас (2,91%), Наглис Путейкис (0,9%). На последнем месте Валентинас Мазуронис (0,76%)
Всего в Литве 1972 участка.
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