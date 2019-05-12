На сайте Главной избирательной комиссии появились первые результаты президентских выборов. По данным из 1303 участков лидирует Гитанас Науседа (30,95%), на втором месте Ингрида Шимоните (24,34%), на третьем - Саулюс Сквернялис (24,28%).
© DELFI / Lukas Bartkus

Далее следуют Витянис-Повилас Андрюкайтис (5,24%), Вальдемар Томашевский (4,99%), Арвидас Юозайтис (4,48%), Миндаугас Пуйдокас (2,98%), Наглис Путейкис (0,94%). На последнем месте Валентинас Мазуронис (0,79%)

Статьи по теме:
Одному из кандидатов прошлось стирать запись в фейсбуке  (10)
Литва выбирает нового президента. Россия - агрессор для всех кандидатов  (94)

Всего в Литве 1972 участка.

Статьи по теме:

Юозайтис сравнивает выборы с олимпийскими играми

Голосовавший в воскресенье в Клайпеде кандидат в...

ГИК: во время досрочного голосования грубых нарушений не было

В ходе досрочного голосования на президентских выборах...

Общество

Главизбирком объявляет первые результаты выборов в Литве (12)

На сайте Главной избирательной комиссии появились...

У посольств стояли очереди желающих проголосовать на выборах президента и референдумах (5)

Во время голосования в первом туре президентских...

Одному из кандидатов прошлось стирать запись в фейсбуке (10)

12 мая в самый разгар голосования, когда запрещена...

Канатная дорога в Друскининкай не будет работать до субботы (2)

11 мая после обеда гондолы друскининкайской канатной...

Главизбирком Литвы: голоса в этот раз будут подсчитывать дольше (9)

Похоже , что сегодня вечером избирателей ждет...

TOP новостей

В Литве состоялись выборы президента и два референдума явка избирателей составила 56% (479)

В Литве в воскресенье, 12 мая, состоялись президентские...

Главизбирком объявляет первые результаты выборов в Литве Шимоните обошла Сквернялиса (12)

На сайте Главной избирательной комиссии появились...

Сквернялис: если не одержу победу, то уйду в отставку (17)

В последние минуты голосования Саулюс Сквернялис со...

Науседа уже наметил возможного кандидата на пост премьер-министра Литвы (6)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа...

Главизбирком Литвы: голоса в этот раз будут подсчитывать дольше (9)

Похоже , что сегодня вечером избирателей ждет...