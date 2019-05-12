Главная избирательная комиссии Литвы представила предварительные результаты президентских выборов. По данным из 1972 участков лидирует Ингрида Шимоните (31,13%), на втором месте Гитанас Науседа (30,95%), на третьем - Саулюс Сквернялис (19,72%).
Далее следуют Витянис-Повилас Андрюкайтис (4,79%), Арвидас Юозайтис (4,69%), Вальдемар Томашевский (4%), Миндаугас Пуйдокас (2,58%), Наглис Путейкис (0,79%). На последнем месте Валентинас Мазуронис (0,65%)
Всего в Литве 1972 участка.
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