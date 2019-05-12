Главная избирательная комиссии Литвы представила предварительные результаты президентских выборов. По данным из 1972 участков лидирует Ингрида Шимоните (31,13%), на втором месте Гитанас Науседа (30,95%), на третьем - Саулюс Сквернялис (19,72%).
© DELFI / Tomas Vinickas

Далее следуют Витянис-Повилас Андрюкайтис (4,79%), Арвидас Юозайтис (4,69%), Вальдемар Томашевский (4%), Миндаугас Пуйдокас (2,58%), Наглис Путейкис (0,79%). На последнем месте Валентинас Мазуронис (0,65%)

Статьи по теме:
Одному из кандидатов прошлось стирать запись в фейсбуке  (10)
Литва выбирает нового президента. Россия - агрессор для всех кандидатов  (97)

Всего в Литве 1972 участка.

Статьи по теме:

Юозайтис сравнивает выборы с олимпийскими играми

Голосовавший в воскресенье в Клайпеде кандидат в...

ГИК: во время досрочного голосования грубых нарушений не было

В ходе досрочного голосования на президентских выборах...

Науседа: избиратели услышали послание о государстве благосостояния и политическом мире  не исключает сотрудничества с Беларусью (2)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа заявил,...

Сквернялис признает, что не прошел во второй тур президентских выборов (5)

В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

Науседа не исключает сотрудничества Литвы с Беларусью на высшем уровне (2)

Лидирующий в первом туре президентских выборов в...

Науседа: после отставки Сквернялиса возможны досрочные выборы в Сейм Литвы (1)

Лидирующий в первом туре выборов президента Литвы...

Общество

Погода: воздух прогреется до 23 градусов, а потом начнутся ливни

В понедельник погода в Литве будет контрастной. Ее...

ФОТО: после обнародования результатов в штабе Шимоните началось бурное веселье (13)

После объявления предварительных результатов выборов...

Главизбирком объявил результаты выборов в Литве Шимоните обошла и Науседу (99)

На сайте Главной избирательной комиссии появились...

У посольств стояли очереди желающих проголосовать на выборах президента и референдумах (6)

Во время голосования в первом туре президентских...

Одному из кандидатов прошлось стирать запись в фейсбуке (10)

12 мая в самый разгар голосования, когда запрещена...

TOP новостей

Во втором туре президентских выборов в Литве сразятся Шимоните и Науседа (7)

Через две недели, во втором туре президентских выборов...

Saulius Skvernelis

Главизбирком объявил результаты выборов в Литве Шимоните обошла Науседу (99)

Главная избирательная комиссии Литвы представила...

Референдум o сокращении количества членов Сейма Литвы не состоялся (18)

Несмотря на то, что большинство проголосовавших...

Науседа: после отставки Сквернялиса возможны досрочные выборы в Сейм Литвы (1)

Лидирующий в первом туре выборов президента Литвы...

Ландсбергис: мы не рвемся к власти (2)

В связи с тем, что литовский премьер-министр Саулюс...