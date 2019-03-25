Окончательные результаты утверждены в тех самоуправлениях, где было получено больше всего жалоб.
На состоявшихся в марте прямых выборах мэров и выборов в муниципальные советы жители избрали 1502 члена советов самоуравлений, из них – 60 мэров. Среди избранных 71% - мужчины и 29% женщины. Посты мэров займут пять женщин.
По данным ГИК, в 38 самоуправлениях остались руководить мэры, которые ранее занимали эту должность.
Самый молодой мэр будет в Таураге, либералу Довидасу Каминскасу 30 лет. Самым пожилым будет мэр Паневежского района, переизбранному здесь "аграрию" Повиласу Жагунису 65 лет.
Мэрами станут два члена Сейма: либерал Виталиюс Гайлюс возглавит Йонишский район, а "аграрий" Бронюс Маркаускас - Клайпедский район.
По предварительным данным, участники политической кампании муниципальных выборов собрали около 4 млн евро.
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