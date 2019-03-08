Главизбирком Литвы утвердил окончательные результаты выборов в 19 муниципалитетах

В первом туре выборов мэры избраны в 19 самоуправлениях, большинство победивших политиков переизбраны на следующий срок, большинство победивших политиков переизбрано на следующий срок полномочий.
Больше всего дискуссий возникло при обсуждении, утверждать ли результаты в Швянчёнском районе. Здесь на выборах мэра в первом туре победил нынешний мэр Римантас Клипчюс, набравший 63,64% голосов.
После выборов ГИК получил жалобу, что жителям Швянчёнского района было бесплатно роздано до 7 тыс. единиц издания с высказываниями правящих, а как политическая реклама помечена была лишь часть материала. Жалобу подал Литовский союз крестьян и зеленых.
Председатель ГИК Лаура Матьёшайтите сказала, что закон не предусматривает, чтобы из-за нарушений агитации можно было отменить результаты выборов. Восемь членов ГИК проголосовали за утверждение результатов, четверо были против.
Из всех победивших в первом туре кандидатов только три будут новыми мэрами.
В другом 41 самоуправлении 17 марта состоится второй тур выборов, на котором будут соперничать кандидаты, набравшие наибольший число голосов.
По итогам первого тура пока лидируют консерваторы, набравшие 266 мандата, далее следуют социал-демократы – 264 мандата, "аграрии" – 218, Движение либералов – 122, Партия труда – 61, Избирательная акция поляков Литвы с Альянсом русских – 56, "Порядок и справедливость" – 49, Союз свободы Литвы (либералы) – 32, Литовская социал-демократическая трудовая партия – 24, Литовская партия центра – 8 мандатов.
На муниципальных выборах за 1502 мандата боролось более 13 тыс. кандидатов. Списки выдвинули 14 партий и 90 общественных комитетов, было сформировано 14 партийных коалиций.
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