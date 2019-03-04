Общественные комитеты на муниципальных выборах в Литве должны получить более 300 мандатов, консерваторы – 264, социал-демократы – 259 мандатов.
Laura Matjošaitytė
© DELFI / Domantas Pipas

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в многомандатном округе получает 216 мандатов, Либеральное движение – 118, Партия труда – 60, партия "Порядок и справедливость" – 50 мандатов.

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Такие предварительные результаты муниципальных выборов сообщила глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите на пресс-конференции в сейме в понедельник.

На сайте ГИК пока публикуется лишь количество голосов в многомандатном округе в процентах.

Общественным избирательным комитетам отдали голоса 26,75% избирателей.

Союз Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) поддержали 16,02% избирателей, сходные результаты у консерваторов были и на выборах 2015 года, они набрали 15% голосов.

За списки Литовской социал-демократической партии голосовали 13,24% избирателей. Литовский союз крестьян и "зеленых" получил 11,16% голосов.

Поддержка социал-демократов снизилась с 20% в 2015 году, а поддержка в адрес "аграриев", напротив, выросла, они на прошлых муниципальных выборах набрали 7% голосов.

В этом году Либеральное движение получило 5,89% голосов – значительно меньше, чем в 2015 году, когда за нее проголосовали 14%.

Партия труда на этих выборах получила 5,09% голосов (в 2015 году около 9%), Избирательная акция поляков Литвы - Союз Христианских семей - 5,01% (8%), а партия "Порядок и справедливость" – 2,95% голосов (6%). Отколовшаяся от социал-демократов Литовская социал-демократическая трудовая партия получила 1,6% голосов.

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