Как она сказала DELFI, это может быть связано с тем, что больше людей голосовало досрочно. "У нас было много конвертов с досрочными результатами голосования, много жителей голосовало досрочно. Досрочно проголосовали 10,75% избирателей.
По той причине, что больше конвертов с досрочным голосованием, голосовало больше избирателей, кроме того, тут по три бюллетеня, мы видим, что комиссиям будет непросто быстро сосчитать, поэтому подсчет затянется", – сказала она.
По мнению Матийошайтите, основные результаты выборов появятся уже только после полуночи. На просьбу DELFI уточнить время, председатель не смогла это сделать.
"Сложно прогнозировать. Из маленьких участков результаты могут прийти раньше, но из крупных, где больше людей голосовало досрочно, вероятно, результаты придут намного позже.
Когда это произойдет, сказать сложно, но я хотела бы заметить, что это не гонка, мы не состязаемся, комиссии должны точно подсчитать все результаты, все оценить и передать окончательные результаты комиссии, чтобы не было никаких ошибок", – сказала она.
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