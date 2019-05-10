Главизбирком: кандидаты на дебатах могут быть распределены по результатам соцопросов

В четверг агентство новостей BNS получило письмо председателя Главной избирательной комиссии Лауры Матийошайтите по поводу дебатов, состоявшихся 8 апреля, в которых приняли участие Ингрида Шимоните, Гитанас Науседа и Саулюс Сквярнялис.

Организаторы отобрали кандидатов с учетом результатов всех проведенных в этом году социологических опросов. Чтобы добиться более подробных дискуссий на одну часть дебатов были приглашены кандидаты, преодолевшие рубеж 15% поддержки в рейтингах. Прочих кандидатов пригласили на отдельные дебаты.

"По мнению ГИК, указанный критерий является объективным критерием отбора кандидатов на передачу дебатов, а упомянутые кандидаты представляют не один политическую силу, распространяют политические взгляды различного спектра, поэтому можно утверждать, что организаторы дебатов не стремились игнорировать конкретную идеологию, партию или кандидатов", – говорится в обращении.

"Следует считать, что каждый кандидат, прошедший критерий отбора, обладал равными правами быть приглашенным на дебаты", – заключила глава ГИК.

ГИК акцентирует, что не устанавливает правил для СМИ, проводящих дебаты на собственные средства и по собственной инициативе, не согласует список, а в отсутствие возможности обеспечить качественные дебаты со всеми кандидатами, СМИ может выбирать кандидаты по объективным критериям.

ГИК изложила такую позицию после получения жалобы кандидата Арвидаса Юозайтиса. Он утверждает, что распределение кандидатов на основании опросов является ненадлежащим.

Вильнюсское бюро агентства BNS, Центр Восточно-Европейских исследований, Фонд им. Конрада Аденауэра и Литовская национальная библиотека им. М. Мажвидаса организовали дебаты 8 апреля.