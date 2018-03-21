Главе кадетского лицея предъявлены подозрения в злоупотреблениях

Директору действующего в Каунасе кадетского лицея им. генерала Повиласа Плехавичюса Викторасу Даунису предъявлены подозрения в злоупотреблениях, незаконном использовании электронного платежного средства и подделке документов.
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Об этом сообщила в среду Служба спецрасследований (ССР).

В досудебном расследовании подозрения также предъявлены директору одной частной компании. Его подозревают в подлоге документов.

Дольщиками лицея являются городское самоуправление Каунаса и МВД.

В понедельник в лицее и компании проведены обыски, произведена выемка необходимых для расследования документов. Оба подозреваемых были задержаны, после допросов их отпустили, в отношении обоих избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Во вторник определением Каунасской судейской палаты Каунасского участкового суда директор лицея В. Даунис отстранен от должности директора на 3 месяца.

Досудебное расследование контролируют прокуроры Отдела расследований организованной преступности и коррупции Каунасском окружной прокуратуры.

Лицей им. П. Плехавчиюса - дневная школа общеобразовательная школа с самостоятельным обучением.

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