Литовцам, проживающим и за рубежом, и в Литве не хватает информации о том, что даст запланированный на май референдум о расширении института двойного гражданства, говорит председатель Всемирной литовской общины (ВЛО) Даля Хенке.
Dalia Henke
© DELFI / Domantas Pipas

"Времени до 12 мая остается все меньше. Всем в Литве сейчас нужно сплотиться, всем властям, всем партийным лидерам и даже представителям церкви и призывать соотечественников объединяться и решать вопрос о сохранении гражданства", - сказала Д. Хенке в четверг после встречи с главой парламента Викторасом Пранцкетисом.

Статьи по теме:
Зарубежные литовцы обеспокоены - не могут агитировать за референдум о гражданстве  (13)
МИД обещает помочь литовцам Венесуэлы, желающим переехать на жительство в Литву  (73)

"Не хватает разъяснительной кампании, что означает для человека, пришедшего 12 мая, когда он поставит крестик, что означает эта формулировка, что мы будем менять, что именно означают недоразумения с пенсиями, социальным страхованием. Есть много открытых вопросов, о которых нам следовало начать говорить еще вчера и сказать людям, чтобы не было непонимания", - подчеркнула она.

Глава ВЛО посетовала, что, в соответствии с действующим законодательством, у ВЛО нет права на проведение кампании агитации за референдум, потому что ВЛО не является инициатором референдума.

В парламенте в первом чтении уже приняты поправки лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, о том, что и группы граждан, и партии, и неправительственные организации могут регистрироваться в качестве сторонников референдума.

Однако чтобы законопроект был принят, должно состояться еще одно голосование.

Д. Хенке выразила надежду, что Конституционный суд (КС) в самом скором времени представит свое разъяснение по организации референдума.

КС сейчас рассматривает вопрос о том, не противоречит ли Конституции проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом.

Решением сейма референдум о расширении института двойного гражданства планируется 12 и 26 мая одновременно с первым и вторым туром президентских выборов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Председателем Всемирной литовской общины переизбрана Даля Хенке

Председателем Всемирной литовской общины (ВЛО) на...

Глава ВОЛ: надежды на проведение референдума по гражданству уменьшились (10)

После того, как президент Литвы наложила вето на...

Глава ВЛО: в связи с референдумом о двойном гражданстве придется сильно сплотиться (18)

Референдум о двойном гражданстве будет объявлен, и в...

Литовцы мира ждут положительного ответа от КС по явке на референдум о двойном гражданстве (23)

Литовцы мира ждут положительного ответа...

Общество

В Литве грипп унес жизни 10 человек

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа подтвердил, что...

Служба общественной безопасности Литвы получила новый бронеавтомобиль за 250 000 евро (11)

В четверг Служба общественной безопасности (СОБ)...

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля": запрещена ретрансляция "Россия РТР" (118)

Латвийский Национальный совет по электронным...

Литва примет 5 беженцев с неправительственного судна в Италии (1)

Литва примет до пяти беженцев с судна...

Литовский парадокс: работодатели жалуются, что нет работников, работники не находят работу (23)

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу...

TOP новостей

Европейцы выходят на пенсию все позже: экономисты говорят, что в Литве перемены неизбежны (210)

Здоровье жителей улучшается, средняя...

Литовский парадокс: работодатели жалуются, что нет работников, работники не находят работу (23)

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу...

Из системы пенсионного накопления в январе вышли 19 000 жителей Литвы (4)

1,317 млн. жителей Литвы с января 2019 года будет...

Глава Norfа: давайте сократим число депутатов до 71 и начнем жесткие реформы (42)

Глава группы компаний Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что...

Министр согласен: несправедливо, что пенсии носят на дом бесплатно, но пока ничего менять не будут (23)

В передаче "В центре внимания на DELFI" – беседа с...