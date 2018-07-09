"Референдум о сохранении гражданства, скорее всего, будет объявлен 12 мая 2019 года, в течение двух дней, во время первого и второго выборов президента, и нам в этом вопросе предстоит сильно сплотиться", - сказала Д. Хенке на начавшемся в понедельник в здании парламента Литвы заседании представителей ВЛО и сейма.

"Если определились президент Даля Грибаускайте, председатель сейма Викторас Пранцкетис, премьер-министр Саулюс Сквернялис, все представители власти и партий определяются и объявляют референдум, то нам не остается ничего другого, как только сплотиться, усилить свои возможности и победить на референдуме", - сказала глава ВЛО.

Она подчеркнула, что зарубежные литовцы выдвинули три условия для референдума, пока выполнено одно - политическое одобрение представителей властей и партий, между тем электронного голосования еще не будет, а вопрос "планки" референдума еще неясен.

В конце весенней сессии сейм принял поправки к Закону о референдуме, которые делают исключение в оговаривающей гражданство 12 статье Первого раздела Конституции о его принятии, предусматривая снижение требования к числу голосов.

Осенью парламент планирует обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия Конституции снижения "планки" референдума.

Зарубежные литовцы опасаются, что объявленный референдум об узаконивании двойного гражданства может не состояться, потому что, в соответствии с действующим регулированием, для принятия решения нужно участие не только более половины граждан с правом голоса, но и более половины голосов "за".