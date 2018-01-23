Глава совета ЛРТВ: документов было запрошено слишком много и в слишком короткие сроки

Он сказал это в ответ на утверждения лидера Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса о том, что ЛРТ членам Сейма была предоставлена хаотическая информация об управлении имуществом и отношениях с продюсерскими компаниями.
По словам Ж. Пячюлиса, парламентарии потребовали от ЛРТ предоставить необоснованно много документов.
"Я подвергаю сомнению объемы и сроки, почему нужно разом предоставить столько документов различного характера? (...) Нам практически пришлось предоставить договоры за пять или шесть лет", - сказал глава Совета ЛРТ BNS во вторник.
"Если говорят, что Совет ЛРТ оскорбляет Сейм, то хотелось бы и более уважительного отношения Сейма к Совету администрации ЛРТ", - добавил он.
Ж. Печюлис сказал, что обстоятельную информацию членам Сейма ЛРТ пришлось готовить во время зимних праздников, "лихорадочно, без выходных и не считая рабочих часов".
По его словам, парламентарии показали, что хотят не ответов, а просто поднять шум. Председатель Совета ЛРТ выразил надежду, что сформированная парламентская комиссия для расследования деятельности ЛРТ будет работать конструктивнее.
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