aA
По гуманитарным причинам в Литву уже прибыло почти 350 белорусов, информировал глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Глава СОГГЛ: по гуманитарным причинам в Литву уже прибыло почти 350 белорусов
© Zuma Press / Scanpix

"За весь период с августа по 20 декабря на территорию Литовской республики по особым гуманитарным причинам с разрешением министра внутренних дел прибыло 347 граждан Беларуси, 74 гражданина обратились за убежищем", - сообщил глава СОГГЛ на пресс-конференции в понедельник.

По данным службы и Министерства внутренних дел, за неделю по гуманитарным причинам прибыло еще 40 белорусов, за убежищем обратились 2 человека.

Статьи по теме:
Глава СОГГ Литвы: выросло число нарушений на литовско-белорусской границе  (5)
МВД: в Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 721 белорусу  (15)

Р. Любаевас сообщил, что число белорусов, которые прибыли в Польшу, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве, т.е. в Польшу прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.

С понедельника Беларусь также ввела запрет на выезд из страны для своих граждан, мотивируя это борьбой с коронавирусом.

После запрета, сообщил Р. Любаевас, ситуация "кардинально не изменилась": служба с ноября фиксирует рост попыток нелегального перехода границы, также продолжают поступать прошения об убежище.

Он также добавил: "Сейчас сложно оценивать, будут ли разрешать гражданам Беларуси выезжать из страны, чтобы обращаться за убежищем или по гуманитарным причинам, однако в период с 1 ноября по 20 декабря увеличилось число случаев, когда граждане Беларуси прибывают на территорию Литовской республики через госграницу, опасаясь проверок на пунктах контроля или с просьбой об убежище. Можно прогнозировать, что такие случаи будут учащаться".

Он отметил, что СОГГЛ, учитывая эти тенденции, уже принимает дополнительные меры: в настоящее время усилен контроль и наблюдение на границах, в случае необходимости, может быть выделено больше сотрудников.

Как сообщил BNS пресс-атташе СОГГЛ Гедрюс Мишутис, после вступления в силу ограничений в Литву со стороны Беларуси, на самом оживленном погранпункте Медининкай - Каменный Лог, в час въезжает приблизительно по три легковых автомобиля, на которых прибывают имеющие право проживать в Литве граждане или путешествующие транзитом.

Наблюдается возросший поток выезжающих в Беларусь - черед пункт в Медининкай каждыет час проезжает по 15-20 автомобилей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер-министр Шимоните о предложении изменить порядок: надо потерпеть хотя бы до середины января (24)

В понедельник на заседании государственной комиссии по...

Эксперты: мутировавший коронавирус скорее всего уже привезли в Литву (10)

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром...

Весть для находящихся в Великобритании: вернуться в Литву смогут лишь те, кто уехал по важной причине (10)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

В Литве диагностирован 1871 новый случай коронавируса и 54 смерти (40)

В Литве за минувшие сутки диагностирован 1871 новый...

Нарушители попали на видео: за такие действия ждет наказание (3)

Столичная компания по утилизации отходов Vilniaus atliekų...